Học và làm theo Bác, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch được thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hình ảnh một miền quê đáng sống đang dần “thay da đổi thịt” từng ngày.



Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình chị Đặng Thị Hảo, thôn Đồng Ích, xã Đồng Ích đem lại hiệu quả kinh tế cao

Đảng viên gương mẫu, quần chúng nhân dân làm theo

Đảng bộ xã Đồng Ích có 538 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó, có 9 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã và 1 Đảng ủy bộ phận.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Ích Trần Việt Anh cho biết: “Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tích cực, chủ động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên đề từng năm, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cam kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác để làm căn cứ bình xét, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Cùng với đó, Đảng ủy xã tập trung đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Các ban, ngành, đoàn thể của xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm.

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Đối với các chi bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng; đồng thời kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nâng cao; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu

Học và làm theo Bác, xã Đồng Ích đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Điển hình là mô hình “Đường hoa” của Chi hội Phụ nữ thôn Viên Luận đã được nhân rộng tại 7 chi hội trên địa bàn xã, góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Trong lĩnh vực kinh tế, mô hình chăn nuôi, trang trại tổng hợp trồng bưởi kết hợp chăn nuôi gà, lợn thịt của gia đình chị Đặng Thị Hảo (thôn Đồng Ích) thu nhập trung bình khoảng 300 triệu đồng/năm; mô hình nuôi rắn của gia đình ông Nguyễn Văn Xuất (thôn Hạ Ích) với hơn 1.000 con giống, thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm…

Đặc biệt, mô hình “dồn thửa đổi ruộng” được coi là một trong những mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác mà xã Đồng Ích thực hiện hiệu quả. Trong năm 2021, xã đăng ký thực hiện mô hình tại các thôn Đại Lữ, Hoàng Chung, Tân Lập và đã hoàn thành ở cả 3 thôn đăng ký với tổng diện tích là 352 ha. Từ thành công đó, xã đang tiến hành thực hiện dồn thửa đổi ruộng ở thôn Xuân Đán và đề nghị tỉnh cho thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng tại thôn Viên Luận.

Trong phong trào thi đua “Toàn dân chúng sức xây dựng nông thôn mới”, nhờ có những cách làm hay, hiệu quả trong công tác dân vận mà xã đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc.

Trong 5 năm qua, nhân dân đã ủng hộ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 15.000 m2 đất, trên 6.000 ngày công lao động. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư nâng cấp, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu tư cứng hoá.

Nhiều tấm gương điển hình có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng NTM như: ông Trần Văn Hùng, thôn Viên Luận hiến 140m2 đất, ông Nguyễn Văn Quang, thôn Hạ Ích đã mua đất và hiến lại thôn để làm đường giao thông với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng...

Do có sự chủ động trong triển khai từng nội dung “làm theo” gắn với từng công việc cụ thể nên đã phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương.

Năm 2020, thu nhập bình quân của xã đạt 47,5 triệu đồng/người/năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tốt; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng hằng năm cả về số lượng và chất lượng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Đồng Ích sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng bức tranh NTM của địa phương ngày càng văn minh, đáng sống.

Bài, ảnh: Thảo My