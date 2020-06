Đảm bảo nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt mùa nắng nóng

Mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên đã chủ động xây dựng phương án, tập trung kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cao khả năng vận hành của toàn hệ thống; bố trí nhân lực, phương tiện để kịp thời xử lý khi có sự cố; làm việc với các đơn vị cung ứng nước sạch lân cận để mua bổ sung nguồn nước… nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, đủ số lượng và chất lượng theo quy định.



Cán bộ Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc thường xuyên kiểm tra hệ thống, đảm bảo cấp nước ổn định, đủ số lượng và chất lượng trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Thế Hùng





Mới đầu mùa hè, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện liên tục các đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ trung bình từ 38 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, oi bức khiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Hưng, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên cho biết: “Bình thường 1 tháng, gia đình sử dụng từ 10 - 12 m3 nước sạch. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sạch của gia đình tăng khoảng 1,5 lần. Không chỉ riêng gia đình tôi, mà hầu hết các hộ dân ở khu vực này đều sử dụng nước sạch nhiều hơn trong những ngày nắng nóng”.

Với công suất thiết kế 27.000 m3/ngày đêm, Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc hiện đang cung cấp nước cho toàn bộ khu vực thành phố Phúc Yên, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Khu công nghiệp Bá Thiện II và thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên) với gần 25.400 khách hàng.

Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc Ngô Trường Giang cho biết: "4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng do đơn vị cung ứng giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Tháng đầu tiên của mùa hè, dịch Covid-19 được kiểm soát, sản lượng nước tiêu thụ tăng khoảng 10% so với những tháng trước đó. Thế nhưng, hiện nay, công ty vẫn đang dư khoảng 5.000 m3/ngày đêm. Nhưng không vì thế mà công ty chủ quan trong việc thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước trong mùa nắng nóng".

Theo tính toán của công ty, thông thường, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn cung ứng tăng khoảng 10% so với các mùa khác trong năm. Để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nước cho sản xuất và sinh hoạt, trước mùa nắng nóng, công ty đã mở rộng thêm đường ống cấp nước vào một số khu dân cư trên địa bàn cung ứng như Đồng Quỳ 1, Đồng Quỳ 2 (phường Đồng Xuân), thôn Miếu Gỗ (xã Ngọc Thanh) và một số khu dân cư của phường Tiền Châu; tổ chức rà soát, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp nước; xây dựng các phương án cấp nước an toàn, ổn định; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư kỹ thuật ứng trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Công ty đã làm việc với các đơn vị cung ứng nước sạch lân cận như Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần Cấp nước Setfil Vĩnh Phúc... sẵn sàng mua bổ sung nguồn nước phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong những ngày nắng nóng.

Để kiểm soát chất lượng nước, nhất là trong thời điểm mùa hè nắng nóng, cùng với việc tích cực đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nước sau xử lý, công ty đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; lắp đặt các thiết bị kiểm soát trực tuyến chất lượng nước sạch; thiết bị kiểm tra, báo tự động tại các trạm bơm…

Hàng ngày, công ty đều thực hiện tốt công tác nội kiểm, phân tích một số chỉ tiêu như độ đục, PH, clo dư… trong nước. Đồng thời, định kỳ, công ty đều phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, hiện nay, việc cung ứng nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc cho biết thêm: "Nguồn nước thô của công ty khai thác chủ yếu ở 10 giếng đặt tại khu vực thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên) và phường Phúc Thắng (Phúc Yên). Tuy nhiên, nguồn nước này đã khai thác đến giới hạn tối đa không còn nguồn dự trữ cho phát triển.

Trong khi đó, nguồn nước bổ sung cho quy hoạch cấp nước của tỉnh sẽ được lấy từ nguồn cấp nước tập trung của nhà máy nước xã Đức Bác (Lập Thạch) cấp dọc theo tuyến đường xuyên Á về bổ sung cho đô thị Phúc Yên từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa hình thành.

Vì vậy, khả năng thiếu hụt nguồn nước đầu vào là rất lớn. Thêm vào đó, việc phát triển hạ tầng đô thị, đường giao thông khiến các sự cố vỡ ống nước diễn ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp đến khách hàng".

Để đảm bảo cung ứng đủ số lượng và chất lượng nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là trong những ngày nắng nóng, thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước; phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, để việc cấp nước được ổn định, công ty mong muốn được các cấp, các ngành tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức thăm dò tìm kiếm nguồn nước tại chỗ để bổ sung công suất cấp nước phục vụ cho nhu cầu trước mắt của nhân dân và các doanh nghiệp trong thành phố; yêu cầu các chủ đầu tư thi công công trình hạ tầng đô thị, đường giao thông trên địa bàn cần lưu ý khảo sát kỹ các công trình cấp nước để có biện pháp bảo vệ hoặc phương án di dời.

Thanh Huyền