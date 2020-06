Tháng 5/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 59% so với tháng trước.

Thực hiện nhiệm vụ "kép", tháng 5/2020, hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh đã trở lại bình thường. Các đơn vị kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn luôn chủ động nguồn hàng, kèm theo các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.



Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2020 ước đạt trên 3.718 tỷ đồng, tăng gần 60% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.592 tỷ đồng, giảm 8,71 % so với cùng kỳ năm trước.

Riêng, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 5/2020 ước đạt trên 3.313 tỷ đồng, tăng 52,8% so với tháng trước và tăng ở tất cả 12 nhóm hàng.

Doanh thu các ngành lưu trú, ăn uống, lữ hành và dịch vụ khác trong tháng tăng khá so với tháng trước vì trong tháng các khu du lịch, dịch vụ trên địa bàn được mở cửa trở lại với nhiều dịch vụ và chương trình khuyến mãi hấp dẫn đã thu hút lượng lớn khách nội địa, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020...

Do vậy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5/2020, ước đạt 247,7 tỷ đồng, tăng 213,87% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 29,56% so với cùng kỳ năm trước.

