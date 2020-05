Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính thuế; rà soát, kiểm tra đưa vào quản lý thuế với 100% các doanh nghiệp có kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành chia sẻ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế… Cục Thuế Vĩnh Phúc đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cán bộ thuế huyện Bình Xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử.



Khó khăn, nhưng một số chỉ tiêu thu NSNN vẫn đạt khá

Năm 2020, Cục Thuế Vĩnh Phúc được giao dự toán thu NSNN từ nội địa hơn 29 nghìn tỷ đồng. Tính đến tháng 5/2020, Cục thuế Vĩnh Phúc đã thu được trên 10 nghìn tỷ đồng, đạt gần 39% so với dự toán pháp lệnh được giao.

Trong đó, một số chỉ tiêu thu NSNN đạt kết quả tương đối khá như: Thu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 7,7 nghìn tỷ đồng, đạt trên 31% so dự toán; thu tiền sử dụng đất gần 1.100 tỷ đồng, đạt gần 160% so dự toán; thu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gần 400 tỷ đồng, đạt trên 33% so dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân gần 350 tỷ đồng, đạt gần 42% so dự toán…

Mặc dù một số chỉ tiêu chủ yếu thu ngân NSNN trên địa bàn tính đến nay vẫn đạt kết quả khả quan, tuy nhiên theo phân tích của Cục thuế Vĩnh Phúc, những tác động từ dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn từ khâu nguyên vật liệu đầu vào cho đến hoạt động sản xuất, bán hàng, nhân công, dịch vụ, nhà đầu tư, nhà cung cấp, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu... Một số doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để phòng chống dịch như Công ty Toyota Việt Nam; Công ty Honda Việt Nam; Công ty Piaggio Việt Nam…

Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng sâu rộng nhất, nhiều nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Các dự án du lịch dịch vụ tại khu vực Tam Đảo, Đại Lải, Đầm Vạc, Tây Thiên... đều dừng hoạt động. Doanh thu dịch vụ lưu trú giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu NSNN.

Các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao

Để tăng cường hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai gia hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thành lập tổ công tác đánh giá tác động ảnh hưởng đến thu NSNN để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp.

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để có các giải pháp hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất cho những tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên…

Đến nay, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tiếp nhận gần 570 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, với số tiền được gia hạn gần 270 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả từ Trung ương đến các địa phương, hiện nền kinh tế trong nước nói chung và kinh tế Vĩnh Phúc nói riêng đang tăng trưởng trở lại.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phần nào vơi bớt khó khăn, hoạt động ổn định trở lại. Tuy vậy, theo nhận định của Cục Thuế Vĩnh Phúc việc hoàn thành dự toán thu ngân NSNN năm 2020 trên địa bàn sẽ khó khả thi, dự kiến thu nội địa sẽ giảm trên 4.000 tỷ đồng, tương đương với 15% dự toán được giao.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, Cục Thuế Vĩnh Phúc đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Trong đó, thực hiện tốt mô hình quản lý thuế theo chức năng, đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế, quản lý tất cả các nguồn thu trên phần mềm quản lý thuế tập trung của ngành Thuế.

Rà soát, phân tích và phân loại nợ thuế từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ; đặc biệt phân tích rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh. Xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN.

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành chia sẻ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thông qua việc cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế; hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất cho những tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh