GEX: Chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (mã Ck: GEX) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị GEX đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX, từ ngày 27/5 đến 24/6, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu GEX nào.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEX hiện được giao dịch với mức giá 17.950 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này, ông Tuấn sẽ phải chỉ khoảng 269 tỷ đồng cho số cổ phiếu muốn sở hữu.

Kết thúc năm 2019, doanh thu GEX đạt 15.314 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và hoàn thành được 92% kế hoạch doanh thu cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm 28% so với kết quả đạt được năm 2018 và mới hoàn thành 80% mục tiêu. Lợi nhuận sau thuế đạt 857,5 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ./.

Dương Chung (Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn ngày 26/5/2020)