Nhân Đạo bứt phá phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Đạo (Sông Lô) luôn đoàn kết, thống nhất, có nhiều quyết sách hợp lý, đúng đắn, tạo ra những bứt phá trong phát triển KT-XH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả; kết cấu hạ tầng cơ sở được tăng cường; diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay.

Diện mạo nông thôn Nhân Đạo ngày càng khởi sắc. Ảnh: Chu Kiều



Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo Nguyễn Đình Hòe cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Nhân Đạo đã tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, dồn sức phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Giá trị tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 5 năm (2015-2020) là 24,8%, tăng gần 10% so với mục tiêu đại hội đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 33,3 triệu đồng, tăng 1,09% so với mục tiêu đại hội.

Đến năm 2019, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả: Giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,8%, giảm so với chỉ tiêu đại hội hơn 19%; tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 31%, tăng 12,7% so với chỉ tiêu; dịch vụ thương mại chiếm gần 50%, tăng so với chỉ tiêu 6,4%.

Để có được những bứt phá trong phát triển kinh tế, những năm qua, xã Nhân Đạo đã có nhiều quyết sách hợp lý, đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Xã đã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tập trung gieo cấy hết diện tích, đúng khung thời vụ; chăn nuôi được mở rộng, phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp; phát triển mô hình một lúa, một cá kết hợp với chăn nuôi thủy cầm…

Đồng thời, chú trọng việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tăng cường công tác phòng chống sâu hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, tổng giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản ở Nhân Đạo từng bước tăng cao, trung bình đạt hơn 55 tỷ đồng/năm.

Công tác chăm sóc bảo vệ rừng cũng được Nhân Đạo quan tâm chỉ đạo, giao khoán cho hộ sử dụng. Cụ thể, hơn 27 ha đất trống, đồi trọc được phủ xanh và kết hợp chăn nuôi dưới tán cây rừng.

Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, xã Nhân Đạo đã kêu gọi thu hút đầu tư và tạo nhiều cơ chế trong vay vốn. Trong năm 5 qua, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, mang lại thu nhập khá và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Tổng giá trị thu nhập từ phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đạt khoảng 120 tỷ đồng/năm.

Cùng đó, công tác đào tạo, giải quyết việc làm được quan tâm, tạo nguồn thu ổn định cho người lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt gần 50%, tỷ lệ có việc làm thường xuyên đạt hơn 95%. Hàng năm, khoảng 300 lao động có việc làm mới, trong đó, có nhiều lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong, ngoài tỉnh và lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Được biết, để đẩy mạnh phát triển KT - XH, xã Nhân Đạo đã biến những khó khăn, bất lợi thành lợi thế. Cụ thể, tập trung chỉ đạo, quy hoạch diện tích chiêm trũng thành vùng chăn nuôi thủy sản tập trung. Hiện, ở Nhân Đạo đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi thủy sản tập trung với quy mô hơn 20 ha.

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương về phát triển KT - XH, thế mạnh của Nhân Đạo đã được phát huy hiệu quả, đưa cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển và chăn nuôi được mở rộng theo hướng công nghiệp, tập trung.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trần Tỉnh