Phụ nữ Bình Xuyên giúp nhau khởi nghiệp

Với mục tiêu tiếp sức, tạo cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vị thế của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu.



Các cấp Hội Phụ nữ huyện Bình Xuyên tặng quà và nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch





Chia sẻ về những cách làm hay, sáng tạo để giúp đỡ hội viên vươn lên làm giàu, chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên cho biết: Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, đơn vị đã đẩy mạnh việc sử dụng và quản lý các nguồn vốn vay từ các loại quỹ và Ngân hàng CSXH.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đạt trên 114,5 tỷ đồng đã cho hơn 3.000 hộ vay; nguồn vốn của quỹ TYM (Tổ chức tài chính vi mô tình thương), hoạt động trên địa bàn 9 xã, thị trấn, chia thành 64 cụm với 2.476 thành viên, dư nợ trên 30 tỷ đồng…

Từ các nguồn vốn vay này, nhiều phụ nữ có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, đơn vị đã tiến hành rà soát các hội viên có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ các HTX, tổ liên kết sản xuất tham gia các lớp tập huấn kinh doanh online, chương trình đào tạo hỗ trợ kiến thức do Hội Phụ nữ các cấp tổ chức.

Từ những kiến thức được trang bị, nhiều hội viên đã vận dụng sáng tạo trong việc SXKD của mình. Điển hình như chị Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân; chị Chu Thị Hương, chủ cửa hàng nội thất Hương Tuấn, thị trấn Gia Khánh...

Dẫn chúng tôi đi tham quan xưởng may bề thế của gia đình, chị Nguyễn Thị Sáng, thị trấn Đạo Đức vui vẻ cho biết: "Trước đây, tôi làm công nhân giày da, thu nhập không cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Năm 2009, tôi nghỉ việc, vay vốn đầu tư 10 máy may công nghiệp, chuyên may gia công màn tuyn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kỹ năng trong SXKD nên công việc vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Nhờ sự hỗ trợ vốn vay và được Hội Phụ nữ các cấp tạo điều kiện cho tham gia các chương trình tập huấn kiến thức, tham quan mô hình kinh tế ở trong và ngoài huyện, tôi được tiếp thêm sự tự tin để theo đuổi hướng đi của mình.

Đến nay, xưởng may của gia đình đã được đầu tư khang trang với 30 máy may, 4 máy vắt sổ, tạo việc làm cho gần 40 lao động địa phương với thu nhập từ 6 – 8 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ mọi chi phí, xưởng may gia công đã đem lại thu nhập cho gia đình trên 300 triệu đồng/năm".

Với quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, xã Thiện Kế mạnh dạn nhận thuê 4 ha đất của Nông trường Tam Đảo để đầu tư chăn nuôi 2.000 gà thịt và gà đẻ.

Nhờ chăn nuôi khoa học nên đàn gà của gia đình không bị mắc dịch bệnh và mang hiệu quả kinh tế cao. Từ hiệu quả ban đầu, gia đình chị Hải tiếp tục vay vốn của các cấp hội để mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng công nghiệp.

Hiện tại, gia đình đang nuôi hơn 2.000 gà giống, 5.000 gà Ai Cập và hơn 18.000 gà siêu trứng, mỗi ngày cho hơn 12.000 quả trứng.

Sau khi đã trừ hết chi phí, mô hình chăn nuôi này đã mang lại cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hải trên 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ có mô hình SXKD của chị Sáng, chị Hải, nhiều mô hình của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên cũng trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực, nhiều chị em tự vươn lên khẳng định mình trong phát triển kinh tế, chủ động tiếp thu kiến thức mới trong quá trình sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, sắp xếp, phân công lao động hợp lý, tận dụng và huy động mọi nguồn vốn đầu tư vào sản xuất để có thu nhập cao như chị Phan Thị Kim Thanh, xã Thiện Kế vay vốn xây dựng 30 phòng trọ cho công nhân trong khu công nghiệp thuê; chị Dương Thị Quyết, thị trấn Bá Hiến, được vay vốn mở rộng mô hình mô hình VAC cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm…

Không chỉ giỏi làm kinh tế, nhiều “bà chủ” còn nhiệt tình giúp đỡ các chị em khác còn khó khăn về vốn, việc làm, con giống, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi.

Cùng chung tay với chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội viên phụ nữ huyện Bình Xuyên đã đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng nhiều hiện vật ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ kinh phí hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố ở phía Nam và quỹ vắc xin; tổ chức tặng 50 suất quà cho hội viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Sự đồng hành của phụ nữ các cấp huyện Bình Xuyên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương, thắp lên ngọn lửa niềm tin, cùng nhau phấn đấu vì một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn.

