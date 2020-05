Đổi thay trên vùng quê cách mạng

Trở lại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô vào những ngày cả tỉnh, cả nước rộn ràng không khí kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, chúng tôi khá ấn tượng trước những đổi thay của vùng quê này. Từ một miền quê nghèo, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đến nay, Đồng Quế đã có một diện mạo tươi mới với kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại; hình thức sản xuất phù hợp, phát triển theo hướng hàng hóa gắn với thương mại dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.



Ít ai nghĩ quê nghèo Đồng Quế xưa, người dân ăn chẳng đủ no, tỷ lệ hộ nghèo luôn cao nhất, nhì huyện, giờ đã là xã nông thôn mới, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Cụ Nguyễn Thị Sinh, 83 tuổi với 54 năm tuổi Đảng thốt lên rằng: "Đồng Quế giờ đã đổi thay thật rồi, cuộc sống của nhân dân không còn cực khổ như xưa; đã được ở nhà tầng, ăn ngon, mặc đẹp, nhiều gia đình đã có của ăn, của để, mua sắm nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống…

Đường làng, ngõ xóm được bê tông, cứng hóa phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu phát triển KT - XH của nhân dân. Sự đổi thay đó là nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ… Và đó cũng chính là sự chịu thương, chịu khó biết vươn lên trong cuộc sống của người Đồng Quế quê tôi".

Tìm hiểu về quá trình “thay da đổi thịt” của quê nghèo Đồng Quế được biết, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đồng Quế đã đồng lòng, chung sức vượt qua những khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo trong khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, lao động… thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã Đồng Quế đã chỉ đạo nhân dân tập trung gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng các mô hình giống mới. Đồng thời, coi trọng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Nhờ đó, giá trị ngành trồng trọt ở Đồng Quế không ngừng được tăng cao, hàng năm đạt trên 18 tỷ đồng, tăng so với nhiệm kỳ trước gần 7 tỷ đồng; bình quân thu nhập hơn 65 triệu đồng/1 ha canh tác.

Trong chăn nuôi, xã Đồng Quế đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện, tổng đàn trâu bò đạt hơn 1.300 con; đàn lợn đạt hơn 11.500 con; đàn gia cầm khoảng 90.000 con. Ngoài đẩy mạnh phát triển đàn lợn, gà, việc duy trì nuôi ong lấy mật, nuôi chim câu, nuôi dê… đã tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thêm nguồn thu cho người dân. Từ đó, đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế, với bình quân thu nhập đạt hơn 33 tỷ đồng/năm.

Cùng đó, Đồng Quế chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, tích cực cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao phù hợp với nhu cầu thị trường.

TTCN, dịch vụ thương mại ở Đồng Quế cũng có những bước phát triển khá so với nhiệm kỳ trước. Hiện trên địa bàn có 4 cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu, gia công may mặc, điện tử và hơn 320 hộ tham gia kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, chế biến lương thực, thực phẩm… Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương. Thu nhập từ TTCN và dịch vụ đạt gần 30 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Đồng Quế Nguyễn Ngọc Công cho biết thêm: Đẩy mạnh phát triển KT - XH, Đồng Quế đã và đang tích cực đầu tư khai thác thế mạnh về phát triển du lịch với điểm nhấn là khu du lịch sinh thái Thác Bay gắn liền với di tích lịch sử hang Đề Thám đánh thực dân Pháp năm xưa trên dãy núi Sáng Sơn hùng vĩ. Bên cạnh đó, năm 2019, Đồng Quế được công nhận là ATK trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cũng là điều kiện tốt để địa phương phát triển du lịch lịch sử.

Đồng Quế còn có Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức được xây dựng từ năm 2009 trên nền khu chùa cổ Kim Tôn. Đây cũng là nơi du lịch tâm linh cho đồng bào trong và ngoài tỉnh hành hương về lễ Phật.

Có thể khẳng định, với những thành tựu đạt được trong phát triển KT - XH, Đảng bộ và nhân dân Đồng Quế đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ đổi mới. Minh chứng rõ nét cho thành công đó là bức tranh KT - XH của Đồng Quế ngày càng thay đổi với nhiều gam màu sáng.

Thực tế, cơ cấu kinh tế ở Đồng Quế những năm qua luôn chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp theo hướng tăng năng suất chất lượng, hiệu quả (Dịch vụ, thương mại chiếm 38,6%, tăng 8,6% so với kế hoạch; TTCN chiếm 19,1%, tăng 4,1% so với kế hoạch; Nông, lâm nghiệp chiếm 42,3%, giảm 3,7% so kế hoạch), với tốc độ tăng trưởng khá, đảm bảo phát triển bền vững.

Cơ sở hạ tầng kinh tế ngày càng hoàn thiện, đồng bộ… đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 34,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%…

Trần Tỉnh