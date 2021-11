Shophouse "ế chỏng", bất động sản "gà đẻ trứng vàng" đã hết thời?

Tác động của dịch bệnh đến phân khúc bất động sản cho thuê là rất rõ. Trong đó shophouse - sản phẩm vốn được quảng bá là "gà đẻ trứng vàng" - lại càng thêm phần bi đát do giá cả ở mức cao.

Cũng giống như mặt bằng "đất vàng" trung tâm, shophouse là phân khúc bất động sản chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19

Tỷ lệ trống ngày càng nhiều

Năm ngoái, chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) dự tính thuê mặt bằng ở quận Hà Đông để kinh doanh hoa tươi kết hợp với dịch vụ ăn hỏi trọn gói. Ban đầu chị định thuê một shophouse khu vực Vũ Trọng Khánh (Mỗ Lao) với giá khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Song kế hoạch của chị bị trì hoãn 2 lần vì Covid-19. Cả hai lần chị đều hỏi, đến ngày chốt ký hợp đồng thì dịch bệnh căng thẳng, giãn cách xã hội. Chị cũng không lạc quan với việc sản phẩm kinh doanh của mình trong thời kỳ khó khăn. Sự "bỏ cuộc" của chị khiến ông chủ shophouse thất vọng bởi căn này cũng đã trống khá lâu trước đó.

Một căn shophouse ở chung cư HH Linh Đàm cũng đóng cửa im lìm sau nhiều tháng khi chủ cửa hàng tiện ích dọn đi. Căn shophouse này nằm tại vị trí mặt tiền phố Linh Đường, mức giá thuê không hề rẻ, trong khi kinh doanh khó khăn buộc chủ shop không còn lựa chọn nào khác.

Gần khu vực đó, vài căn shophouse khu chung cư HUD3 Linh Đàm cũng treo biển khá lâu sau khi khách thuê cũ rời đi.

Shophouse từng là sản phẩm bất động sản được quảng bá là "gà đẻ trứng vàng"

Theo khảo sát, giá cho thuê mỗi căn shophouse ở mặt đường Tố Hữu (Hà Đông) có giá dao động từ 80-100 triệu đồng/tháng tùy diện tích. Diện tích phổ biến ở mức 80 m2, từ 3-5 sàn. Cách đó không xa, giá thuê mỗi căn shophouse mặt đường Vũ Trọng Khánh rơi vào mức 25-50 triệu đồng/tháng tùy từng vị trí, diện tích.

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, bùng nổ với số lượng khá lớn, hiện nhiều căn shophouse đang phải chật vật với bài toán cho thuê, nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

Một doanh nghiệp bất động sản ở Hà Nội cho biết, vì việc cho thuê khó khăn nên giao dịch, thanh khoản các sản phẩm này cũng gặp nhiều khó khăn.

Giá bán cao đẩy giá thuê cao

Shophouse là phân khúc nở rộ trên thị trường bất động sản vài năm trở lại đây. Từng được các chủ đầu tư quảng bá với nhiều ưu điểm là có thể vừa sử dụng để ở, vừa có thể kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng...

Tại các dự án, chủ đầu tư thường để dành vị trí đắc địa nhất, gần trung tâm hoặc mặt đường nhất dành cho phân khu shophouse. Do vậy, giá bán của dòng sản phẩm này luôn cao hơn từ 1,5-2 lần so với nhà mặt phố trong cùng dự án. Đồng thời nó cũng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung nhà phố cùng khu vực bởi thường được đầu tư đồng bộ hơn.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh khó khăn, chi phí thuê càng lớn thì càng khiến các hộ kinh doanh "chùn tay" khi quyết định.

Chị Thùy - một chủ cửa hàng đồ mẹ và bé - cho biết, do ảnh hưởng của dịch, nhiều đơn vị kinh doanh đều được chủ nhà hỗ trợ tiền thuê. Trong khi đó phía đơn vị quản lý mặt bằng cho thuê cửa hàng chị khá cứng nhắc, kém linh hoạt, nhất định không chịu giảm giá. Với chi phí thuê mỗi tháng gần 50 triệu đồng, chưa kể còn tiền lương nhân viên, chị không "gánh" nổi. Thay vì lựa chọn shophouse nhìn "sang chảnh", chị chọn phân khúc nhà thuê vừa tiền hơn, tối đa chi phí.

Shophouse chung cư cho thuê chật vật

Bà Ngân, chủ một đơn vị kinh doanh thực phẩm sạch tại Linh Đàm, cũng cho biết giá thuê mặt bằng ở các khu chung cư đang cao, còn nhu cầu của người dân đã giảm sút rất mạnh sau dịch. Doanh thu không đủ bù chi phí mặt bằng nên các cửa hàng kinh doanh đang có xu hướng giảm diện tích nhiều hơn là tăng. Chính nhu cầu thuê mặt bằng không nhiều, dẫn tới các diện tích bỏ trống, treo biển cho thuê cả tháng không có khách.

Theo báo cáo quý III năm nay của Savills, giá nhà liền kề đạt 5.541 USD/m2 (127 triệu đồng) tăng 7% theo quý và 20% theo năm; còn giá nhà phố đạt mức 9.193 USD/m2 (211 triệu đồng) tăng 13% theo quý và 38% theo năm.

Chuyên gia Savills cho biết, mặc dù hầu hết các chủ đầu tư đều không thay đổi bảng giá, giá sơ cấp trung bình vẫn tăng đáng kể do không có nguồn cung mới cùng giá chào bán thấp tại các quận/huyện nằm ngoài trung tâm. Giá trung bình của các căn đã bán thấp hơn khoảng 15% so với giá trung bình của hàng tồn kho.

Theo Savills, các dự án với giá chào bán cao có lượng giao dịch khá hạn chế. Các căn có giá sơ cấp dưới 5.000 USD/m2 (115 triệu đồng) chiếm tới 51% lượng giao dịch. Trong khi đó, lượng căn có giá bán từ 5.000 USD/m2 đến 7.500 USD/m2 (115-172 triệu đồng/m2) chiếm 31% và các căn có giá trên 7.500 USD/m2 chỉ chiếm 18% lượng giao dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Đông, có dự án shophouse còn rao bán tới 300 triệu đồng/m2.

Hà Thu (theo dantri.com.vn, ngày 23/11/2021