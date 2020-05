Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 70/KH-UBND, Sở NN&PTNT vừa ban hành Văn bản số 841/SNN&PTNT-CCKL về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.



Sở NN&PTNT đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố có rừng thực hiện nghiêm Nghị quyết số 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCCR; tổ chức xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCCCR thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về PCCCR.

Đảm bảo lực lượng trực PCCCR 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao (cấp IV, cấp V); đảm bảo chế độ thông tin liên lạc, báo cáo thường kỳ, đột xuất diễn biến tình hình cháy rừng xảy ra và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và PCCCR; phối hợp có hiệu quả trong chỉ đạo, chỉ huy và sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra; tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

