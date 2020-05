Sáng 14/5, tại Trung tâm Thương mại Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Bình Xuyên tổ chức khai trương quầy hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nông sản an toàn.



Người dân tham quan, mua sắm tại quầy hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nông sản an toàn. Ảnh: Thanh Huyền





Quầy hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh như: Sữa chua Tam Đảo, gạo Phú Xuân, gà thảo mộc ECO, tương nếp Thủy Phương, tinh bột nghệ Tam Đảo, các sản phẩm từ mật ong Tam Đảo HONECO...

Việc tổ chức quầy hàng nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, nông sản VietGAP và các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm của mình đến người tiêu dùng.

Đây cũng là cơ hội để người dân được tiếp cận các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng đối với vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy sản xuất nông sản an toàn phát triển.

Phùng Hải