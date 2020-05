Cần sớm hoàn tất việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ phường Trưng Trắc vào Khu đô thị Đồng Sơn

Nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, năm 2009, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ đường Trưng Trắc đi vào Khu đô thị Đồng Sơn được UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng, nâng cấp. Theo đó, tuyến đường sẽ được bê tông hóa, với bề rộng từ 6 - 7 m. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành việc mở rộng, nâng cấp, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.



Do gặp khó khăn trong công tác GPMB, bố trí TĐC cho 2 hộ dân, nên việc mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ đường Trưng Trắc vào khu đô thị Đồng Sơn vẫn chưa thể hoàn thành, gây mất mỹ quan đô thị và ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Ảnh Nguyễn Lượng





Trước đây, đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ đường Trưng Trắc đi vào Khu đô thị Đồng Sơn chỉ là một con đường nhỏ có bề rộng khoảng 2 m kết hợp với kênh mương tưới tiêu của cánh đồng Đồng Sơn.

Năm 2004, khu đô thị Đồng Sơn hình thành, lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường ngày một tăng lên. Từ thực tế đó, năm 2009, UBND thành phố Phúc Yên có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường và giao Công ty TNHH Hữu Sinh làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 225/QĐ - UBND ngày 22/1/2009, Công ty TNHH Hữu Sinh đã bắt tay ngay vào việc triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Đây là việc khá cấp thiết nên hầu hết các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án đều nhất trí, ủng hộ. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 2 hộ chưa thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng, khiến tuyến đường thi công bị dang dở, gây mất mỹ quan đô thị và ách tắc giao thông vào những giờ cao điểm.

Bà Mai Thị Thịnh, TDP số 2, phường Trưng Trắc cho biết: Tuyến đường được mở rộng gần 7 m, nhưng lại bị thu hẹp ngay tại nút giao với đường Trưng Trắc, khiến số vụ va quệt giữa các phương tiện giao thông di chuyển qua tuyến đường xảy ra nhiều hơn.

Không chỉ vậy, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm (từ 11 giờ 30 - 12 giờ và từ 17 giờ - 17 giờ 30) hầu như ngày nào cũng diễn ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Mặc dù phường Trưng Trắc đã cắm biển cấm ô tô di chuyển vào tuyến đường này trong những giờ cao điểm, song tình trạng ùn tắc giao thông vẫn không thuyên giảm. Các hộ dân mong muốn, các cấp, các ngành sớm giải quyết dứt điểm để tuyến đường được thông thoáng, tránh ùn tắc giao thông.

Chị Lê Thị Loan, Khu đô thị Đồng Sơn (Phúc Yên) bức xúc: "Ngày nào tôi cũng phải di chuyển 4 lần qua tuyến đường này. Cứ lúc chiều tối đón con về là đường bị ùn tắc một đoạn dài đến hơn 600 m, khiến mất rất nhiều thời gian. Thời tiết nắng nóng thế này, đứng ngoài đường trời từ 20 - 25 phút; trong khi, xung quanh lại toàn phương tiện giao thông đang nổ máy, người lớn như tôi còn thấy khó chịu, huống chi trẻ nhỏ".

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Sơn Hà, Phó Chủ tịch phường Trưng Trắc cho biết: Để việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường sớm hoàn thành, phường đã phối hợp với các bên liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và bố trí đất tái định cư (TĐC) cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 2 hộ bị thu hồi 100% diện tích gồm: Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến có diện tích đang sử dụng là 86,4 m2 và gia đình bà Nguyễn Thị Tươi có diện tích đang sử dụng là 87,5 m2 chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Các hộ này đưa ra yêu cầu là phải bố trí TĐC cho họ ở khu đất có vị trí tương ứng. Nếu không bố trí được thì phải chi trả theo giá thị trường để gia đình tự lo chỗ ở.

Theo quy định, nếu bị thu hồi 100% diện tích đất thì gia đình sẽ được bố trí TĐC. Tuy nhiên, để tìm được khu đất TĐC tương ứng cho 2 hộ là điều hết sức khó khăn đối với phường Trưng Trắc. Bởi, từ năm 2004, sau khi tách phường, phường Trưng Trắc có 0,7 ha đất nông nghiệp; song, toàn bộ diện tích này lại nằm trong quy hoạch dự án xây dựng Trường Tiểu học Lê Quý An.

Đến năm 2016, Trường mầm non Trưng Trắc giải thể và sát nhập vào Trường mầm non Hoa Hồng. Trong khi đó, Trường mầm non Hoa Hồng đã có 2 cơ sở: Cơ sở 1 có diện tích hơn 2.000 m2 và cơ sở 2 tại Trường tiểu học Lê Quý An cũ (nay đã chuyển địa điểm mới) có diện tích gần 1.300 m2; đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ trên địa bàn phường, với 490 trẻ.

Như vậy, sau khi sát nhập, trên địa bàn phường Trưng Trắc thừa ra quỹ đất của Trường mầm non Trưng Trắc với diện tích hơn 297 m2. Cuối năm 2018, UBND phường đã có tờ trình gửi UBND thành phố Phúc Yên về việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng để bố trí TĐC cho 2 hộ thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Việc quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất Trường mầm non Trưng Trắc đã được UBND thành phố, Sở Xây dựng chấp thuận. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, phường sẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết khu đất để bố trí TĐC cho 2 hộ nói trên.

Là đơn vị được UBND thành phố Phúc Yên giao kiểm tra, rà soát để đầu tư cải tạo, nâng cấp mới tuyến đường, thời gian qua, BQL dự án đầu tư xây dựng thành phố đã vào cuộc và triển khai tích cực.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện BQL cho biết: "Thành phố đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường từ phường Trưng Trắc đi khu đô thị Đồng Sơn trong năm 2020. Nếu công tác GPMB được giải quyết dứt điểm, Ban sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị nâng cấp tuyến đường.

Tuy nhiên, hiện nay, công trình trước đó do Công ty TNHH Hữu Sinh làm chủ đầu tư vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán. Vì vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các bên liên quan sớm giải quyết dứt điểm việc quyết toán, nghiệm thu công trình cũ để làm cơ sở triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường".

Tuyến đường đang ngày càng xuống cấp, tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm diễn ra thường xuyên hơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị.

Rất mong các cấp, các ngành của tỉnh, của thành phố Phúc Yên và chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết dứt điểm những tồn tại, khó khăn, sớm hoàn tất việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường để tránh tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

Thanh Huyền