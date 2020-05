Nhà mạng đồng hành cùng khách hàng vượt khó

Giảm giá, giãn nợ cước, tặng dữ liệu, miễn cước sử dụng các nội dung học tập, giải trí… là những giải pháp, chính sách thiết thực mà các nhà mạng đã và đang triển khai để hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Đoàn Thanh niên Viettel Vĩnh Phúc tặng nước rửa tay cho Trường tiểu học thị trấn Lập Thạch Ảnh: Chu Kiều





Nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các nhà mạng đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, với các hình thức phong phú tùy theo mức độ thiệt hại, đối tượng khách hàng.

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc Tô Minh Đức cho biết: "Mặc dù, dịch Covid-19 tác động mạnh đến hoạt động SXKD của đơn vị, làm giảm doanh thu, lợi nhuận từ 20-25% hàng tháng so với thời điểm trước dịch bệnh; song, để đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng vượt qua khó khăn, đơn vị đã tổ chức rà soát, đánh giá thiệt hại để có những hình thức hỗ trợ cụ thể như giảm giá cước, tặng cước thuê bao; không thanh lý quá hạn đối với khách hàng tạm ngưng sử dụng dịch vụ; chấp nhận thanh toán cước chậm; bảo lưu số tiền và số ngày còn lại của chu kỳ trả trước cước khi tạm ngưng dịch vụ do khách hàng trong diện cách ly, do tạm dừng kinh doanh…".

Tương tự, Viettel Vĩnh Phúc cũng có những chính sách hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 như hạ gói cước theo yêu cầu; giảm 50% giá cước Internet, truyền hình… Đối với những khách hàng không có nhu cầu sử dụng được gia hạn tạm ngưng trong thời gian 60 ngày mà không mất phí đặt cọc. Đồng thời, tăng băng thông gấp đôi cho toàn bộ khách hàng sử dụng Internet trên địa bàn.

Anh Phùng Mạnh Tuấn, chủ quán game đường Lam Sơn (Vĩnh Yên) chia sẻ: "Thực hiện giãn cách xã hội, thời gian qua, quán game của gia đình đã dừng hoạt động khá lâu nên gặp khó khăn về tài chính. Việc được giảm, miễn tiền mạng, tiền điện, tiền nhà sẽ giúp những hộ kinh doanh như chúng tôi sớm ổn định hoạt động kinh doanh".

Không chỉ hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, VNPT Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc còn hỗ trợ các cơ quan, chính quyền tỉnh về dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến; triển khai gói cước dịch vụ băng rộng cố định 0 đồng; phủ sóng wifi cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí cho tất cả các khu vực cách ly tại các cơ sở y tế khám, chữa bệnh khi các đơn vị có nhu cầu (Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 834, Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính). Miễn phí cước cho cán bộ y tế, công an, quân đội, đội ngũ tình nguyện viên, phục vụ tại các khu vực cách ly tập trung.

Ngoài ra, các nhà mạng còn thay logo nhận diện thương hiệu bằng chữ “Hay o nha” hoặc “Stay home”, đồng thời, thêm lời khuyến cáo của Bộ Y tế về việc không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết ngay đầu cuộc gọi và thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di động theo yêu cầu của BCĐ phòng, chống Covid-19 của tỉnh để truyền thông các chủ trương trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian qua, các nhà mạng đã đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng tốc độ tối thiểu của nhiều gói cước Internet cố định nhưng không tăng giá, tăng dung lượng data nhiều gói cước nhưng không tăng cước. Thực tế, hỗ trợ việc học từ xa của học sinh, VNPT Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc lần lượt triển khai dịch vụ học trực tuyến VNPT- Elearning, ViettelStudy miễn phí cho tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh (trừ trường mầm non).

Để việc dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả cao, đội ngũ nhiên viên kỹ thuật của 2 đơn vị đã đến nhiều trường học để hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên cách sử dụng, khai thác hiệu quả hệ thống học tập trực tuyến; tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh.

Cùng với đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phối hợp cùng các cấp, ngành, chính quyền tuyên truyền, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, các nhà mạng đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, ủng hộ tiền, khẩu trang, nước sát khuẩn… với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Sự ủng hộ, đồng hành của các nhà mạng góp phần quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh.

Trần Tỉnh