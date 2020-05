Người dân thôn Lập Đinh mong sớm có đường mới

Nhiều năm nay, các hộ dân ở xã Ngọc Thanh, Phúc Yên luôn mong mỏi tuyến đường liên thôn Lập Đinh sớm được đầu tư, cải tạo để việc đi lại đỡ vất vả. Mặc dù cuối năm 2016, xã Ngọc Thanh đã về đích NTM, hệ thống giao thông nông thôn đều được cứng hóa, nhưng duy nhất chỉ còn tuyến dẫn vào thôn Lập Đinh vẫn là đường đất đỏ. Mùa mưa thì lầy lội, mùa khô lại bụi bặm và việc lưu thông của người dân trong thôn rất khó khăn.

Mỗi khi trời mưa, người dân địa phương rất vất vả khi đi lại trên tuyến đường này

Tuyến đường dẫn vào thôn Lập Đinh dài khoảng 1 km, song lại là trục chính huyết mạch phục vụ đi lại của gần 300 hộ dân. Do chưa được cứng hóa, nên tuyến đường đất đỏ này luôn là nỗi ám ảnh của mọi người khi qua đây. Theo ghi nhận của phóng viên, bề mặt tuyến đường gồ ghề, lồi lõm do có nhiều ổ voi, ổ gà; mỗi khi mưa xuống tạo thành những vũng nước to, nhỏ, lầy lội. Vào mùa hanh khô, bụi bay mù mịt, bám đỏ người và phương tiện.

Trưởng thôn Lập Đinh La Văn Tiến chia sẻ: "Hàng ngày, tuyến đường này rất đông người qua lại, trong đó, có nhiều học sinh phải đến trường 2 buổi/ngày, nên việc đi lại của các cháu rất vất vả. Mặc dù tại đây chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào, nhưng nhiều người và xe đã bị ngã do đường gồ ghề, trơn trượt.

Hàng năm, người dân trong thôn vẫn đóng góp kinh phí để tu sửa, san lấp ổ gà, nhưng do nguồn kinh phí eo hẹp nên việc khắc phục còn hạn chế. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã phản ánh, có ý kiến nhiều lần nhưng tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp, cải tạo lại. Do đó, chúng tôi rất mong chính quyền địa phương quan tâm, sớm có chủ trương đầu tư xây dựng, giúp việc đi lại của nhân dân đỡ vất vả".

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh Lưu Tiến Chung cho biết: "Tuyến đường liên thôn Lập Đinh chưa được đầu tư xây dựng do đang nằm trong quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Âu Cơ của Công ty TNHH Minh Giang. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1318, ngày 21/5/2010, song đến nay, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa được triển khai do phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp về việc xin thẩm định, điều chỉnh quy hoạch, mới đây, Sở Xây dựng đã xin ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan và đề nghị UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch. Nếu tỉnh đồng ý, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và lúc đó địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát, lập dự án thiết kế để thi công tuyến đường liên thôn Lập Đinh".

Theo quy hoạch cũ, Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Âu Cơ có tổng diện tích hơn hơn 460 ha, tuy nhiên, sau điều chỉnh quy hoạch còn lại hơn 370 ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch nhằm cơ cấu lại chức năng sử dụng các loại đất phù hợp với tính chất dự án; chuyển đổi chức năng quỹ đất ở lâu dài thành quỹ đất dịch vụ nghỉ dưỡng với mục tiêu thực hiện dự án; có sự chồng lấn dự án khu Công viên Vĩnh Hằng, đất nông nghiệp, đất phát triển dân cư mới, đất công cộng, đất cây xanh và đất rừng phòng hộ…

Như vậy có thể thấy, việc đầu tư, cải tạo tuyến đường liên thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh không phải do địa phương không quan tâm hay thiếu kinh phí xây dựng mà do nằm trong quy hoạch dự án nên chưa thể triển khai thi công. Thời điểm này, các sở, ngành liên quan và địa phương đều đồng thuận, nhất trí với đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch.

Mong rằng, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Âu Cơ sẽ sớm được thực hiện để địa phương nhanh chóng khảo sát, lập dự án thiết kế và triển khai thi công công trình nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sử dụng của người dân địa phương trong thời gian tới.

Hà Trần