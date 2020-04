4 tháng đầu năm 2020: Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp đạt thấp nhất giai đoạn 2011 - 2020

Tháng 4/2020, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch Covid-19. Nhiều ngành sản xuất có chuỗi cung ứng bị gián đoạn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thiết hụt; đơn hàng bị cắt giảm, sụt giảm nhu cầu tiêu thụ, dẫn tới sản lượng sản xuất trong tháng giảm mạnh. Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch; trong thời gian giãn cách xã hội, đã bố trí thời gian sản xuất theo lịch luân phiên, một số doanh nghiệp đã thực hiện tạm ngừng sản xuất 15 ngày.

Do đó, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp (IIP) tháng 4/2020 giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 42,45%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 49,27%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 10,72%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,39%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp ước tính giảm 8,14% so với cùng kỳ, thấp nhất giai đoạn 2011 - 2020.

Bên cạnh đó, hầu hết sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh trong tháng đều giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, chỉ có 4/10 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ, trong đó điện thương phẩm tăng 2,14%, dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 5,62%, thức ăn gia súc tăng 9,92%, nước máy thương phẩm tăng 19,84%.

Hồng Tính