BIDV Vĩnh Phúc: Đồng hành, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi suất cho vay và cho vay mới với lãi suất ưu đãi; miễn giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm tiết giảm chi phí, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc (BIDV Vĩnh Phúc) đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19.



Hiện quy mô dư nợ nhóm đối tượng khách hàng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 của BIDV Vĩnh Phúc đạt trên 1.700 tỷ đồng, chiếm 30% tổng dư nợ toàn chi nhánh.





BIDV Vĩnh Phúc tập trung tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng, những tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó phối hợp với khách hàng để thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Chủ động rà soát và hướng dẫn khách hàng về các điều kiện để được hưởng các ưu đãi về lãi suất đảm bảo đúng đối tượng khách hàng, khoản vay và mức giảm lãi suất cho vay. Tính đến nay, BIDV Vĩnh Phúc đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ với quy mô tổng dư nợ hơn 190 tỷ đồng.

Với chương trình giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu, gói tín dụng hỗ trợ các khoản vay mới từ các dự án, phương án khả thi, để việc triển khai đạt hiệu quả cao, đúng đối tượng, BIDV Vĩnh Phúc tiến hành rà soát, phân loại theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành nghề kinh doanh, mức giảm doanh thu, thời hạn cho vay để áp dụng mức lãi suất hỗ trợ phù hợp.

Với khách hàng doanh nghiệp, mức hỗ trợ tối đa lên tới 1%/năm đối với vay ngắn hạn và 2%/năm đối với vay trung, dài hạn (tùy theo mức độ suy giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước).

Với khách hàng cá nhân, tùy vào lĩnh vực kinh doanh và nhu cầu cho vay, BIDV Vĩnh Phúc thực hiện lãi suất cho vay thấp hơn từ 1-2%/năm so so với lãi suất cho vay thông thường trước thời điểm phát sinh dịch bệnh, như: Cho vay sản xuất kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, du lịch, ăn uống giảm 2%/năm; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng có thu nhập giảm sút do công việc bị ảnh hưởng, gián đoạn bởi dịch Covid-19 giảm 1%/năm; cho vay mua ô tô kinh doanh giảm 1%/năm…

Từ khi triển khai đến nay, BIDV Vĩnh Phúc đã giải ngân cho vay 52 món hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng dư nợ quy đổi 132 tỷ đồng với mức lãi suất từ 6-7%/năm tùy từng kỳ hạn. Cho vay vốn quy mô khoảng trên 1.400 tỷ đồng đối với khách hàng là đối tượng ưu tiên, khách hàng mục tiêu với mức lãi suất từ trên 6%/năm tùy vào kỳ hạn và đối tượng vay.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng về tín dụng, để tiết giảm tối đa chi phí cho khách hàng trong quá trình giao dịch, BIDV Vĩnh Phúc thực hiện miễn, giảm phí chuyển tiền cho khách hàng theo chính sách chung của BIDV và chính sách miễn, giảm chi phí riêng áp dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tích cực triển khai các sản phẩm hỗ trợ khách hàng giao dịch phi quầy như: Ibank; Smartbanking; các dịch vụ ngân hàng điện tử; trả thẻ ATM tại nhà; gửi hồ sơ giao dịch qua máy Fax, Scan… để hạn chế tiếp xúc cũng như rút ngắn thời gian, giảm chi phí giao dịch cho khách hàng.

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, Giám đốc BIDV Vĩnh Phúc Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Đại dịch Covid-19 đang tác động mạnh đến mọi lĩnh vực của đời sống, là một trong những tổ chức tín dụng lớn hoạt động trên địa bàn, BIDV Vĩnh Phúc luôn xác định và nhận thức được trách nhiệm của mình để chung tay cùng cộng đồng chiến thắng dịch bệnh.

Do vậy, BIDV Vĩnh Phúc chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, đến nay, quy mô dư nợ thuộc đối tượng khách hàng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đạt trên 1.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Cùng với các chương trình hỗ trợ tín dụng, BIDV Vĩnh Phúc tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, trích kinh phí, vận động cán bộ, nhân viên quyên góp mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch; ủng hộ khẩu trang, nước rửa tay cho doanh nghiệp cùng với những đóng góp hỗ trợ khác dưới mọi hình thức để cùng chung tay đẩy lùi Covid-19.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh