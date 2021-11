Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá, người dân thắt chặt chi tiêu

Cùng với gas và rau xanh, mới đây, mặt hàng xăng chính thức tăng hơn 1.400 đồng/ lít khiến nhiều người dân lo lắng, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn diễn biến phức tạp, thu nhập giảm sút do thiếu việc làm. Trong hoàn cảnh này, nhiều người dân phải thắt chặt chi tiêu, mua sắm để đảm bảo đời sống sinh hoạt ổn định trong mỗi gia đình.



Kinh tế khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh ảnh hưởng đến sức mua của thị trường (Trong ảnh Siêu thị Coo.Mart vắng khách đến mua sắm)





Nhiều tháng nay, giá gas ở các địa phương tăng cao, dao động từ 380.000 -420.000 đồng/bình. Tương tự, giá các loại rau xanh trên thị trường cũng tăng gấp 2-3 lần do ảnh hưởng các đợt mưa bão liên tiếp xảy ra.

Cuối tháng 10, giá xăng RON 95 được liên Bộ Tài Chính- Công thương điều chỉnh tăng 1.459 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 1.427 đồng/lít. Như vậy, trong năm 2021, Petrolimex đã thay đổi, điều chỉnh giá xăng đến 7 lần. Với mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.110 đồng/lít, xăng RON 95 là 24.330 đồng/lít, hiện nay, giá xăng đang ở mức cao.

Chứng kiến nhiều mặt hàng thiết yếu cùng lúc tăng giá, không ít người dân cảm thấy bất an, nhất là đối với công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ và lao động nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân Công ty Nissin, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Từ đầu năm đến nay, do dịch Covid-19, công nhân thường xuyên phải nghỉ làm luân phiên do trong công ty ít đơn hàng.

Không có điều kiện tăng ca nên thu nhập của hầu hết các công nhân đều giảm sút, chỉ được hưởng lương tối thiểu là hơn 6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu gia tăng nên tôi phải chắt bóp chi tiêu, mua sắm mới đủ trang trải cuộc sống cho gia đình.”

Với tổng mức thu nhập từ 12-14 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng chị Thúy phải tiết kiệm tối đa, bởi chỉ tính riêng khoản tiền thuê nhà, đóng tiền học phí của hai con, tiền điện, nước, điện thoại, gas… đã chiếm tới 1/3 tổng số tiền lương. Chưa kể tiền ăn của cả gia đình hằng ngày và một số khoản chi phí phát sinh khác trong tháng.

Chị Nguyễn Thị Lý, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Trong khi lương, thưởng ngày càng eo hẹp thì giá rau xanh, xăng, gas đồng loạt tăng giá. Hiện nay, chi phí mỗi ngày đi chợ của gia đình tôi phát sinh từ 30-50 nghìn đồng do các loại rau xanh tăng giá; phát sinh từ 200-400 nghìn đồng tiền xăng, gas/tháng. Do đó, tranh thủ những ngày nghỉ làm may ở công ty tôi phải đi làm thêm bên ngoài (chở hàng hoặc ship hàng) để tăng thu nhập.

Cũng theo chị Lý, khi đồng lương và giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định thì gia đình chị còn tiết kiệm được 1 khoản nho nhỏ. Nhưng nay, chi tiêu không những phải chắt bóp, không có tiền dành dụm lại phải bươn trải làm thêm rất vất vả mới đủ trang trải các khoản chi tiêu cho gia đình.”

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn kéo theo hàng nghìn lao động bị ngừng việc hoặc nghỉ làm luân phiên.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận hơn 3.200 hồ sơ của công nhân xin hưởng trợ cấp BHTN. Từ 2020 đến hết tháng 4/2021, đơn vị này đã thực hiện chi trả chế độ TCTN hơn 196 tỷ đồng cho người lao động

Đời sống công nhân vốn đã khó khăn, việc kinh doanh của các tiểu thương cũng ế ẩm do sức mua giảm mạnh. Theo phản ánh của nhiều tiểu thương ở chợ Vĩnh Yên, tình trạng cả ngày không “mở hàng” là chuyện thường xuyên xảy ra, nhất là những mặt hàng không thiết yếu như quần áo, giày dép, hóa mỹ phẩm, sành sứ… Có thời điểm, mặc dù có hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng chợ vẫn vắng vẻ do không có người đi mua sắm.

Để tiết kiệm tối đa chi phí trong bối cảnh nhiều mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng giá như hiện nay, không ít gia đình phải tăng cường sử dụng các thiết bị điện tử như bếp từ, ấm điện, nồi ninh (kho) thay vì dùng bếp gas; thay thế các loại củ quả như su su, bí đỏ, ngô, khoai tây…cho rau xanh. Thậm chí, có gia đình còn năng về quê mang rau củ quả lên tích trữ ăn dần; hạn chế việc đi lại do giá xăng tăng cao hoặc sử dụng xe đạp (máy điện) trong phạm vi, bán kính gần…

Có thể thấy, việc giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao gây ra nhiều bất lợi cho người dân. Đặc biệt, giá xăng dầu có sự tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các mặt hàng trên thị trường do phát sinh chi phí vận tải hàng hóa.

Thời điểm này lại đang là những tháng cuối năm 2021; tình hình dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh như Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên đã phát hiện các ca bệnh mới do tiếp xúc hoặc đi về từ vùng dịch...

Do đó, dự báo tình hình kinh tế những tháng áp Tết Nguyên đán 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi người dân, doanh nghiệp cần có sự tính toán, thận trọng trong mua sắm, tiêu dùng và sản xuất- kinh doanh phù hợp tình hình thực tế, tránh tình trạng lãng phí, tồn kho gây thiệt hại về kinh tế.

Bài, ảnh: Hà Trần