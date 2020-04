Vinatex đã cung ứng 80 triệu khẩu trang kháng khuẩn

Ngày 19/4, ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, đến nay, tập đoàn đã cung ứng thị trường trong nước khoảng 80 triệu chiếc khẩu trang và bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu phòng, chống dịch trong nước.



Với việc sản xuất khẩu trang đang giúp tập đoàn giải quyết việc làm cho 20% số lao động bị thiếu việc, theo ông Hiếu, kết quả kinh doanh quý I-2020 của tập đoàn chưa bị tác động nhiều do doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu mua dự trữ trước đó. Điểm sáng trong quý I của tập đoàn là doanh thu nội địa tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu sụt giảm khiến doanh thu quý I của tập đoàn giảm 7% so cùng kỳ năm ngoái, đạt 20% kế hoạch năm.

Vinatex cũng vừa đưa ra sản phẩm mới là khẩu trang vải 3 lớp chống giọt bắn, kháng khuẩn đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế và đang xúc tiến xuất khẩu mặt hàng này sang một số quốc gia châu Âu và Mỹ nhằm bù đắp một phần đơn hàng may mặc bị thiếu hụt.

Ở thời điểm hiện tại, đây là một trong các giải pháp giúp doanh nghiệp dệt may duy trì việc làm cho người lao động, chờ dịch bệnh qua đi để khôi phục sản xuất. Ưu tiên của Vinatex là giữ chân người lao động, cố gắng duy trì việc làm luân phiên cho người lao động, tạm dừng các dự án đầu tư mới.

Thùy Linh (theo dantri.com.vn)