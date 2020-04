Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo: Miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hiện nay, Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo được phân cấp, quản lý hơn 500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng, vận tải… ở địa phương không có nguồn thu do phải tạm dừng mọi hoạt động. Để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân và doanh nghiệp, Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo đã thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ.

Khu danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo) vắng khách khiến hoạt động thương mại và dịch vụ ở địa phương gần như tê liệt. Ảnh tư liệu

Để được hưởng chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có đơn, hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Do đó, thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước đến người dân và doanh nghiệp ở địa phương. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, phương tiện lưu động, đơn vị còn chủ động gửi công văn qua Email để thông báo cho các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thực hiện.

Ông Trần Văn Duy, quản lý Công ty TNHH Nguyệt Nga, xã Đại Đình (Tam Đảo) cho biết: "Hoạt động kinh doanh chính của công ty là dịch vụ lưu trú, ăn uống, phục vụ du khách đến tham quan, hành hương ở Khu danh thắng Tây Thiên. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, công ty phải tạm thời đóng cửa, cho gần 30 nhân viên nghỉ việc. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn xã hội phải cách ly, khiến doanh nghiệp không có doanh thu hơn 3 tháng nay, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khiến chúng tôi rất yên tâm, phấn khởi. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cơ quan thuế xem xét giảm, gia hạn việc đóng thuế cho doanh nghiệp từ tháng 1/2020 đến nay".

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được giảm thuế, số tiền giảm tùy thuộc vào thời gian ngừng hoạt động, đóng cửa và mức thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên, để xác định là nghỉ kinh doanh thì người dân và doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan quản lý thuế.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo Nguyễn Đăng Hùng cho biết: "Ngoài chính sách giảm, gia hạn thuế, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được miễn thuế. Để thực hiện đúng đối tượng, thời gian qua, các đội thuế trực thuộc chi cục đã tăng cường kiểm tra, rà soát số hộ kinh doanh ở các địa bàn, từ đó, có cơ sở tính toán mức miễn, giảm và gia hạn phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế".

Kết quả, hết tháng 3/2020, Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo đã xem xét, thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho hơn 200 hộ kinh doanh có đơn đề nghị, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp nào gửi hồ sơ đề nghị giảm, gia hạn thuế, nên chi cục đang nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do dịch Covid-19 làm hồ sơ để hưởng chính sách theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Theo phản ánh của lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo, những năm gần đây, có tình trạng phát sinh nợ đọng thuế tại địa phương do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Có thời điểm, nợ đọng thuế còn gia tăng, khiến chi cục phải thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ bằng hình thức trích tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định pháp luật thuế, nhưng kết quả vẫn không đạt cao do một số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Khi những khó khăn về nợ đọng thuế chưa được tháo gỡ, thì năm nay, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở địa phương lại đang phải chịu sự tác động mạnh mẽ, trực tiếp của dịch Covid-19. Do đó, dự báo việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước rất khó khăn. Vì vậy, Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo đề nghị UBND huyện Tam Đảo và Cục Thuế tỉnh có biện pháp tháo gỡ, xử lý đối với các doanh nghiệp có số nợ đọng thuế lớn; bổ sung cơ chế chính sách nhằm xử lý kịp thời các khoản nợ của doanh nghiệp thuế nhưng mất khả năng thanh toán.

