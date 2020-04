Hợp tác xã nông nghiệp “ứng biến” trong thời dịch Covid-19

Trước tác động của dịch Covid-19, thời gian qua, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực giữ vững đà sản xuất để đáp ứng nguồn cung, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. Với nhận định, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng mạnh, không ít HTX nông nghiệp lúc này đang chuẩn bị “đi tắt đón đầu”, chuẩn bị "phục hồi" sau dịch bệnh.

Mỗi ngày HTX Ngọc Phúc ở thôn T80, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) vẫn xuất bán được 40kg măng tây trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Ảnh: Chu Kiều

Toàn tỉnh hiện có 229 HTX nông nghiệp; trong đó, 180 HTX đã tổ chức chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 6 HTX nông nghiệp mới được tư vấn, hướng dẫn thành lập theo Luật HTX năm 2012.

Các HTX nông nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp như: Bảo vệ sản xuất, tu bổ giao thông nội đồng, bảo vệ thực vật, môi trường, cung ứng giống…

Từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch Covid -19, các nhà hàng, quán ăn, trường học… trong và ngoài tỉnh tạm thời đóng cửa, khiến sản lượng cung cấp rau - củ - quả của một số HTX có phần suy giảm. Đối với một số HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm, do hạn chế về việc vận chuyển giữa các vùng, các huyện, thành phố trong tỉnh nên tình hình tiêu thụ cũng gặp khó khăn…

Bởi vậy, các HTX, Tổ hợp tác này có phần suy giảm về sản lượng, doanh thu; thu nhập của thành viên, người lao động cũng không được đảm bảo… Trong “cái khó ló cái khôn”, một số HTX đã chủ động tìm hướng đi để giữ vững SXKD.

Mô hình trồng măng tây theo hướng VietGap của HTX Ngọc Phúc ở thôn T80, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) là một điển hình. Được biết, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, nhưng hoạt động của HTX vẫn ổn định với sản lượng sản xuất và cung ứng cho thị trường các chợ đầu mối Hà Nội và chợ trên địa bàn thành phố Phúc Yên từ 50 - 60kg.

Từ khi thực hiện cách ly xã hội, do không thể vận chuyển măng tây xuống các nhà hàng, chợ đầu mối ở Hà Nội để tiêu thụ bởi hệ thống xe bus, xe khách tạm dừng vận chuyển, HTX chỉ tập trung cung cấp cho các chợ trên địa bàn thành phố Phúc Yên với sản lượng khoảng 40kg/ngày; giá bán buôn khoảng 70 nghìn đồng/kg; tạo việc làm ổn định cho 6 lao động với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Phần sản lượng còn lại được các thành viên trong HTX nhân giống thành cây mẹ với mục tiêu sau khi hết dịch sẽ mở rộng vùng nguyên liệu, thay vì phải mất khoản chi phí lớn cho việc nhập cây giống tại Viên Nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh để mở rộng chuỗi cung ứng sản phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc HTX Ngọc Phúc cho biết: HTX trồng 2 ha măng tây với khoảng 30.000 cây măng tây giống, dự kiến những ngày tiếp theo, nếu thời tiết nắng lên, sản lượng thu hoạch măng tây của HTX sẽ đạt từ 70 – 80kg/ngày. Vì thế, HTX đã liên kết với một số cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch, cửa hàng cung cấp nhu yếu phẩm trên địa bàn để tiêu thụ. Đồng thời, thực hiện các khâu cải tạo đất, tiến tới mở rộng vùng trồng măng tây theo tiêu chuẩn VietGap sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế.

Cũng giống như HTX Ngọc Phúc, HTX Chăn nuôi Nam Bắc, Tổ dân phố Đồng Lính, thị trấn Đại Đình (Tam Đảo) đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa tác động của dịch Covid - 19 đến SXKD. Được biết, với diện tích chuồng trại 1.000m2 được xây dựng xa khu dân cư, HTX đang đầu tư nuôi gần 1.000 con lợn và luôn tuân thủ, áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong quá trình chăn nuôi.

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc HTX Chăn nuôi Nam Bắc Trần Văn Nam cho biết: Đối với mặt hàng thịt lợn, do nguồn cung khan hiếm, nhiều gia đình đã chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm nên đã đẩy giá mặt hàng này lên cao. Theo tính toán, sau khi dịch bệnh ổn định và được kiểm soát, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng lên, chính vì thế, HTX tiếp tục thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; giảm sản lượng sản xuất; kiểm soát truy xuất nguồn gốc và xây dựng lại quy trình sản xuất để chuyển sang sản xuất các sản phẩm có tem, nhãn chất lượng.

Ngoài ra, HTX còn đầu tư xây dựng, mở rộng chuồng trại để nuôi thêm lợn rừng, giúp người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm thịt lợn an toàn, chất lượng. Thời gian qua, các sản phẩm thịt lợn do HTX cung ứng ra thị trường vẫn có sức tiêu thụ khá.

Theo đại diện một số HTX, trong những ngày qua, hoạt động sản xuất của phần lớn HTX vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi giảm do việc hạn chế đi lại, tụ tập đông người.

Thời gian tới, các HTX tiếp tục tập trung vào sản xuất, trong đó đẩy mạnh phát triển trồng cây rau màu; cơ cấu lại đàn vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi theo hướng gia tăng sản phẩm chế biến sẵn; tái đàn gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học… phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Bảo Anh