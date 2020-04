Từ ngày 24/03 – 02/04/2020 Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, World Business Outlook (AHK WBO) –tiến hành cuộc khảo sát đánh giá chỉ số niềm tin và ảnh hưởng COVID-19 tới nhà đầu tư Đức tại Việt Nam với sự tham dự của hơn 3.500 công ty Đức và các đối tác của họ trên toàn thế giới. AHK WBO là tiếng nói của các doanh nghiệp Đức tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các doanh nghiệp Đức bày tỏ sự quan ngại về những tác động tiêu cực của dịch bệnh tới tình hình sản xuất và kinh doanh của họ tại Việt Nam nhưng vẫn kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế trong trung hạn của Việt Nam. Các chỉ số tại Việt Nam đều cao hơn hẳn mức trung bình của các chỉ số này tại Đông Nam Á. 82% nhà đầu tư Đức buộc phải giảm mục tiêu tăng trưởng doanh thu của mình trong năm tài khóa 2020 do COVID-19, mặt khác 59% trong số họ vẫn khẳng định sự ổn định trong phát triển chung của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong trung hạn: 72 % doanh nghiệp Đức vẫn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam và 27% trong số họ sẽ tiếp tục tuyển dụng. Nhu cầu thị trường và chính sách kinh tế là những yếu tố thách thức chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp Đức trong vòng 12 tháng tới.

Khủng hoảng coronavirus và những ảnh hưởng kinh tế đến các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

14% các công ty Đức nhận định tình hình doanh nghiệp mình sẽ xấu đi vào năm 2020. 59% kỳ vọng rằng các hoạt động và tình hình tài chính của công ty họ vẫn ổn định trong năm nay. Chỉ 27% đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại ở Việt Nam vẫn tốt trong năm 2020 (chỉ số này trong khảo sát năm 2019 là 77%). Chỉ số trung bình của Đông Nam Á năm nay chỉ đạt 21%

Theo như kết quả khảo sát, 82% doanh nghiệp Đức đều đồng loạt hạ thấp mức doanh thu do ảnh hưởng bởi COVID-19. 9% xác nhận doanh thu của họ sẽ giảm sâu hơn 50%. Hơn 63% nhận định sự sụt giảm doanh thu sẽ nằm ở mức từ 10 – 50%. Theo kết quả khảo sát, hầu hết các công ty Đức tại Việt Nam đều cảm nhận những tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ do đại dịch coronavirus. Ảnh hưởng tiêu cực của virus, đặc biệt là trong: Hạn chế đi lại (86%); Gián đoạn chuỗi cung ứng (59%); Hủy hợp đồng (55 %) 50% doanh nghiệp đang sắp xếp lại các dự định đầu tư mới của họ do sự bùng phát của coronavirus.

Kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế Việt Nam năm 2021

72% các công ty Đức tại Việt Nam có ý định tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và 27% tiếp tục tuyển dụng thêm. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài cũng như chuẩn bị cho FTA sắp tới giữa EU và Việt Nam có hiệu lực vào mùa hè này. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước và thu hút nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam

Việc triển khai các gói viện trợ là điều cần thiết đối với Việt Nam nhằm giảm thiểu tác động của coronavirus. Điều này cho thấy chính phủ Việt Nam đã có những hành động quyết đoán và mạnh mẽ chống lại tác động của cuộc khủng hoảng corona. Các biện pháp này nên được thực hiện càng nhanh càng tốt để chống lại tác động tiêu cực do đại dịch Corona đồng thời giúp nền kinh tế sớm trở lại tăng trưởng.

So với các công ty Đức khác trong ASEAN, các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam có quan điểm và kỳ vọng lạc quan trong năm tới, 2/3 số người được hỏi tin rằng tình hình kinh doanh của họ sẽ ổn định và thậm chí sẽ tốt hơn vào năm 2021.

Tuyết Nhung

(Sở Kế hoạch và Đầu tư)