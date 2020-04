Khó khăn việc làm trong mùa dịch

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Một số giáo viên (chủ yếu là giáo viên mầm non tư thục) và công nhân có nguồn thu nhập sụt giảm, thậm chí nghỉ việc không lương... Cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy, họ phải chật vật mưu sinh, thay đổi cách chi tiêu cho phù hợp hoàn cảnh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp cho nghỉ việc, công nhân đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Trà Hương

Khi học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch, giáo viên các trường công lập được hưởng nguyên lương theo quy định trong Bộ luật Lao động, nhưng giáo viên các trường và cơ sở mầm non tư thục hầu như không có lương.

Chị Nguyễn Bích, giáo viên Trường mầm non tư thục Hello Kid (Liên Bảo, Vĩnh Yên) chia sẻ, chưa bao giờ chị có kỳ nghỉ dài như hiện nay, lương vốn đã thấp, 3 tháng nay gần như không có lương. 2 con nhỏ, chồng làm công nhân hiện cũng đang nghỉ tạm thời, khiến chị phải nghĩ cách xoay xở kiếm tiền. Nhờ có sẵn mối quan hệ với phụ huynh, chị chuyển sang bán hàng online, ai muốn mua gì gọi điện là chị mang đến tận nhà. Khi biết Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gói hỗ trợ cho người lao động nghèo, người lao động thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị Bích thấy rất phấn khởi.

Chia sẻ khó khăn với giáo viên bằng cách hỗ trợ một phần lương, cô Khổng Thị Vân Anh, chủ cơ sở mầm non tư thục Chích Bông, Khai Quang (Vĩnh Yên) cho biết, với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/giáo viên chưa đủ để các cô trang trải cuộc sống nếu dịch bệnh còn kéo dài. Hiện tại, một số giáo viên của cơ sở tạm thời chuyển nghề, có người bán quần áo online, có người bán nước ép, đồ ăn vặt... Cô Vân Anh rất mừng khi biết Chính phủ đã có những chia sẻ với người lao động thông qua gói hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vợ chồng anh chị Mai Thiên Long, Phạm Thị Kim Chi, công nhân Công ty TNHH may mặc TAL (KCN Bá Thiện) nhận thông báo nghỉ việc tạm thời từ 27/3 - 30/4 đối với chị Chi, từ 27/3 - 5/4 đối với anh Long. Cùng hoàn cảnh với anh chị có 60 công nhân khác, mỗi công nhân được công ty hỗ trợ 3.950.000 đồng/tháng. Con nhỏ, nhà ở thuê, nghỉ việc, anh chị nhận bán hàng online, khách có nhu cầu mua gì là phục vụ, miễn là có thêm tiền trang trải cuộc sống… Anh Long, chị Chi hy vọng mình sẽ nhận được sự quan tâm của Chính phủ trong thời gian tạm nghỉ việc.

Ngoài đối mặt với nỗi lo cơm áo, với những gia đình công nhân lao động có con nhỏ, việc các con được nghỉ học để tránh dịch cũng khiến không ít người đau đầu vì phải sắp xếp thời gian, xin thay đổi ca làm để có người ở nhà trông con trong khi thu nhập liên tục bị cắt giảm.

Trên thực tế, mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến cuộc sống ai cũng biết, nhiều trường mầm non tư thục do không có nguồn thu đã phải tạm thời cho giáo viên nghỉ dạy dài ngày vì không đủ kinh phí chi trả. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không nhập được nguyên liệu và xuất khẩu được hàng, phải hoạt động cầm chừng, doanh thu sụt giảm. Một số doanh nghiệp đã cắt giảm giờ làm, cho công nhân luân phiên nghỉ phép; có doanh nghiệp buộc phải cho công nhân nghỉ việc tạm thời hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Điều đó đồng nghĩa với việc thất nghiệp kéo dài, cuộc sống khó khăn chồng chất.

Để chia sẻ những khó khăn hiện tại với người lao động, trong đó, có nhóm giáo viên mầm non và công nhân trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định gói hỗ trợ cho người lao động nghèo, người lao động thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh để đảm bảo an sinh xã hội. Điều này đã khiến nhiều giáo viên mầm non, công nhân, người lao động phấn khởi.

Như vậy, mặc dù công việc, thu nhập có thể bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng người lao động vẫn sẽ được hưởng quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo Luật Lao động để vượt qua thời điểm khó khăn, đảm bảo cuộc sống. Cũng theo Luật Lao động, nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch Covid-19 vẫn được doanh nghiệp trả lương theo thỏa thuận, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đối với những người phải cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly.

Công nhân có thể mất việc trong khi gánh nặng tài chính không giảm, nên họ mong muốn được giảm giá điện, nước, Internet... trong bối cảnh người dân phải ở nhà nhiều hơn nhưng thu nhập ít hơn. Hơn thế, là tạo cơ hội, điều kiện để những lao động mất việc do bị ảnh hưởng dịch sớm tìm kiếm thu nhập khác thông qua sự dịch chuyển công việc tạm thời, giúp họ có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoàng Hà