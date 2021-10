Nông nghiệp công nghệ cao về vùng cao

Nhờ đầu tư công nghệ cao, HTX Lùng Phình (huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã chủ động sản xuất nhiều loại rau ôn đới và dây tây trái vụ, thu hút đông đảo du khách...



Hút khách du lịch

Huyện Bắc Hà (Lào Cai) có điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng theo hướng công nghệ cao như các loại rau trái vụ, cây dược liệu hoặc cây ăn quả ôn đới. Những năm gần đây, một số đơn vị đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất.

Giống dây tây Hàn Quốc được trồng trên giá thể tại HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Lùng Phình. Ảnh: Đăng Hải.

HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Lùng Phình ở thôn Tả Chải, xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà) đã đầu tư làm nhà màng để trồng dâu tây và các loại rau củ trái vụ. Cùng với việc mở rộng quy mô, HTX đã chủ động đăng ký, cấp xác nhận sản xuất đảm bảo ATTP, tạo điều kiện ký kết các hợp đồng tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị trên cả nước.

Từ khi bắt đầu triển khai dự án, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Lùng Phình ứng dụng công nghệ cao trên 10.000 m2, dựng nhà màng che phủ để tổ chức sản xuất hai chuỗi sản phẩm chính ldâu tây và rau củ quả trái vụ.

Hai chuỗi nông sản này tạo ra sản phẩm đặc trưng địa phương cung cấp cho thị trường và thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp tại cao nguyên Bắc Hà.

Tại khu vực HTX tổ chức sản xuất, đơn vị đã gửi mẫu đất, nước để phân tích, đánh giá về mức độ an toàn, dư lượng hóa chất tồn dư trong đất cũng như các chỉ số lý hóa khác, đảm bảo để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch. Cây dâu tây bắt đầu trồng từ tháng 9, sau đó chăm sóc để cuối tháng 11 cho ra hoa. Nhiệt độ cho dâu tây phát triển tốt nhất là từ 7 - 30 độ C. Trong đó, giai đoạn phân hóa chồi non ra hoa nhiệt độ từ 15 - 24 độ C cây sẽ cho quả. "Giống dâu tây HTX trồng áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và áp dụng công nghệ chăm sóc của Hàn Quốc. Cây được trồng trên giá thể và dưới đất, sử dụng phân hữu cơ và tảo biển để cây sinh trưởng tốt nhất”, ông Nguyễn Duy Giang, Giám đốc HTX cho biết. Trong khi đó, sản phẩm cải xoăn kale của HTX do thời tiết thuận lợi, được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, loại rau này cho thu đến cuối tháng 11 hàng năm. Loại cải này chỉ tốn công trồng một lần một năm, khoảng thời gian còn lại dành cho việc chăm sóc và thu hái sản phẩm lá. Toàn bộ diện tích trồng cải được áp dụng phương thức trồng hữu cơ và áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel trong canh tác.

Công nghệ cao về với vùng cao

Làm việc tại HTX, nông dân không chỉ có thêm thu nhập mà còn học hỏi được kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, các hệ thống tưới hiện đại của nước ngoài.

Ông Giàng Sinh Hoà cho biết, bình thường, gia đình ông cũng trồng loại rau này, tuy nhiên thực tế việc trồng theo công nghệ cao cho hiệu quả cao hơn, rau sạch, đảm bảo chất lượng...

Theo ông Đỗ Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã Lùng Phình, các HTX đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã tạo công ăn việc làm, thu nhập, đóng bảo hiểm cho bà con. Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn giúp bà con học tập, nhân rộng, trước mắt là sản xuất tại gia đình.

Trên cơ sở đó, bà con sẽ vận dụng nguồn lực kinh tế của hộ gia đình để có thể phát triển những mô hình tương tự. Ngoài ra, còn thu hút được du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm an toàn, được thị trường ưa chuộng.

Toàn bộ khâu kỹ thuật trồng dâu tây, trồng cải xoăn kale của HTX đều tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt, luôn được giám sát bởi nhân viên kỹ thuật chính và được các kỹ sư nông nghiệp tư vấn, đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng về ATTP.

Trên mỗi hộp sản phẩm của HTX Công nghệ Cao Lùng Phình đều có tem để dễ dàng truy xuất nguồn gốc và có mã số cho sản phẩm...

Ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bắc Hà đánh giá cao cơ sở này, đặc biệt liên quan các yếu tố đảm bảo vệ sinh ATTP. Với việc có thêm chuỗi sản phẩm rau củ trái vụ và dâu tây của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Lùng Phình, đã góp phần làm phong phú thêm các chuỗi nông sản an toàn trên địa bàn huyện..

Hương Hoài ( theo nongnghiep.vn)