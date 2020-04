Mua hẳn một hòn đảo để tự cách ly, chuyện thường với giới siêu giàu châu Á

Đối với những người siêu giàu châu Á sành điệu, có nhiều lựa chọn để lánh nạn chống dịch coronavirus: một trong số đó là mua một hòn đảo tư nhân.

Đảo tư nhân Gladden ở Belize



Trong khi dịch coronavirus đã khiến nhiều người tự cách ly trong những căn hộ chỉ vài chục mét vuông, những người châu Á siêu giàu có một lựa chọn hấp dẫn hơn để lánh nạn: hòn đảo riêng của họ.

Các đại lý môi giới nói rằng họ đang tràn ngập trong các câu hỏi từ những người giàu nhất châu Á tìm kiếm một khoản đầu tư dài hạn có thể là “chiếc bánh ngọt” do việc đại dịch hoành hành.

Hơn thế nữa, trong khi một số hòn đảo tư nhân này được bán với giá lên tới 100 triệu USD, một số chỉ có giá 55.000 USD, bằng một phần tư chi phí của một căn hộ trung bình ở Hồng Kông.

Edward de Mallet Morgan, một đối tác với Đội ngũ bán hàng quốc tế Knight Frank, ở London, chuyên bán những hòn đảo tư nhân, cho biết đã có một sự gia tăng rõ ràng giá các hòn đảo kể từ khi các trường hợp nhiễm coronavirus được báo cáo đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào năm ngoái.

Đối với nhiều người quan tâm, tình hình thế giới hiện tại có nghĩa là quyết tâm, ý định và động lực của họ để tìm một nơi trú ẩn an toàn - bảo vệ cho bản thân và gia đình của họ, ông nói.

“Cũng như một khoản đầu tư tài chính, một hòn đảo tư nhân chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư cho dài hạn rất đặc biệt. Đối với một số người mua, đây là chìa khóa cho sự giàu có thực sự - sức khỏe, hạnh phúc và tình cảm gia đình”, ông nói thêm.

Đối với người mua châu Á, những tài sản như vậy trong một môi trường không bị ô nhiễm và thuần khiết nhất có sự hấp dẫn cực lớn.

Trong khi dịch coronavirus đã thúc đẩy người mua tìm kiếm những hòn đảo tư nhân trên toàn thế giới, có một số hướng sự tò mò đặc biệt về các phần của châu Mỹ.

Chris Krolow, Giám đốc điều hành của Công ty môi giới đảo tư nhân có trụ sở tại Ontario và chủ sở hữu của Gladden Private Island, một khu nghỉ mát bonsai trên Barrier - Rạn san hô có giá thuê 3,695 USD mỗi đêm cho biết.

“Người mua Châu Á là những nhà đầu tư cẩn thận, tìm kiếm một nơi ẩn náu cho mục đích sử dụng của riêng họ cũng như một nơi nào đó sẽ mang lại tiền cho tương lai, cho dù họ phát triển nó hay bán lại nó. Và một hòn đảo tư nhân là một trong số đó”, ông này nói.

Công ty của Krolow, liệt kê gần 700 hòn đảo tư nhân để bán, từ Half Island - 2,5 ha ở Nova Scotia, có giá 59.000 USD, đến Nusa Riro - 9 ha ở Quần đảo Solomon, có giá 25 triệu USD.

Tuy nhiên, trong khi các hòn đảo tư nhân có sức hấp dẫn lớn trong thời kỳ thảm họa toàn cầu, các đại lý kêu gọi thận trọng trước khi mua.

Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao là rủi ro, mặc dù các yếu tố như vậy luôn là mối đe dọa đối với tất cả các tài sản ven biển. Người mua tiềm năng cũng nên xem xét sự dễ dàng tiếp cận (tính cả thời tiết và khoảng cách từ đất liền), nguồn điện và nước uống, và các quy định xây dựng địa phương.

“Do đó, các nhà đầu tư châu Á có xu hướng thích các hòn đảo đã được phát triển”, Krolow nói.

“Các vấn đề nhập cư cũng cần được xem xét”, Farhad Vladi, người điều hành Quần đảo tư nhân Vladi từ Hamburg, Đức cho biết.

“Lợi ích từ các khách hàng châu Á giàu có là rất lớn và trong nhiều năm qua chúng tôi đã bán cho họ các hòn đảo ở Canada, New Zealand, Scotland, Caribbean và Maldives, nhưng là Panama đặc biệt phổ biến với người Trung Quốc đại lục do đất nước này yêu cầu visa dễ dàng hơn”, Vladi, người đã giao dịch các đảo trong 50 năm qua cho biết. Trong khi các đảo bị cô lập và tương đối an toàn, chúng hiếm khi hoàn toàn tự túc, vì vậy chủ sở hữu nên nhớ rằng họ sẽ phải có một số hình thức liên lạc với thế giới bên ngoài theo thời gian.

Các hòn đảo được bán trên trang web của Vladi từ Đảo Round ở Canada, có giá từ 55.000 USD đến Pumpkin Key ở Florida, có giá 95 triệu USD.

Andrew Dixon, một nhà phân tích đầu tư người Úc, người điều hành hai khu nghỉ mát ngoài khơi Singapore, kêu gọi bất kỳ nhà đầu tư nào sẽ hay cẩn trọng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa một hòn đảo và một bất động sản trên đất liền là bạn không có hàng xóm, nên bạn có rất nhiều không gian xung quanh bạn mà bạn không phải trả tiền, ông nói.

“Và giá trị của những hòn đảo sẽ tăng lên cùng với sự tăng giá của thị trường bất động sản địa phương, tỷ giá hối đoái và nền kinh tế”, ông Dixon, người điều hành các khu nghỉ dưỡng trên đảo Nikoi và đảo Cempedek, một phần của chuỗi đảo tại Indonesia cho biết.

Dixon cho biết các đảo thường được bán với giá thấp hơn một lô đất tương đương trên đất liền.

“Sự giảm giá đó thường sẽ phản ánh chi phí đến và đi từ một hòn đảo và chi phí thiết lập cơ sở hạ tầng ở đó, vì vậy suy nghĩ về cách bạn có thể giảm thiểu chi phí đó cũng có thể thay đổi nhận thức về giá trị của tài sản cơ bản”, ông nói.

“Công nghệ có thể làm cho cuộc sống ngoài đảo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều theo nhiều cách và điều này giúp giảm chi phí sở hữu một hòn đảo”. Ông nói thêm.

(Theo Dân Trí)