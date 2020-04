Chứng nhận nhãn hiệu giúp nông sản ổn định đầu ra

Thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương từ tháng 1/2019, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh đã có thị trường tiêu thụ ổn định, mở ra cơ hội tạo dựng thương hiệu, từng bước chinh phục thị trường thế giới. Để tiếp tục có đầu ra ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng việc xây dựng, đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho nông sản nội địa.

Tổ làm bánh thôn Yên Kiều, xã Tứ Yên (Sông Lô) tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương có thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Lượng

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều mặt hàng nông sản trên địa bàn cả nước đã bị tác động mạnh, tồn đọng số lượng lớn. Từ đầu tháng 2 đến nay, mặc dù nhiều cửa khẩu biên giới đã hoạt động trở lại, nhưng hàng trăm xe nông sản vẫn bị ùn ứ, xếp hàng chờ thông quan.

Tiến độ thông quan chậm một phần do lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; bên cạnh đó, việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu nông sản cũng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, sử dụng công nghệ, kỹ thuật cao nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Để chấm dứt tình trạng này, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã ra văn bản yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành trên cả nước triển khai đúng và đủ hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh khi tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; đồng thời, thực hiện tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc nông sản như kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói... cũng như các yêu cầu liên quan để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Tại tỉnh ta, cơ cấu tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện nay phần lớn vẫn nhỏ lẻ, tính liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế, chất lượng nông sản chưa đồng đều, dẫn đến nhiều sản phẩm chưa có nhãn hiệu cụ thể. Do vậy, việc xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho nông sản gắn với chỉ dẫn nguồn gốc là rất cần thiết và mang tính cấp bách.

Theo thống kê của Sở KH&CN, năm 2019, toàn tỉnh có 165 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu, trong đó, có nhiều mặt hàng nông sản đã thành danh như bưởi Vĩnh Tường, na dai Bồ Lý, bánh hòn Hương Canh, bánh tẻ Tứ Yên...

Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN Dương Quốc Khánh cho biết: "Thông qua công tác tuyên truyền và yêu cầu của thị trường, nhận thức về vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu đối với mỗi tập thể, cá nhân tham gia sản xuất trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên.

Đối với mặt hàng nông sản, việc chứng nhận nhãn hiệu giúp các mặt hàng này được hưởng lợi trực tiếp từ cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về bảo hộ thương hiệu, mở rộng quy mô, đổi mới phương thức sản xuất, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ khi gặp khó khăn... Bên cạnh đó, đây cũng là yếu tố tiên quyết để sản phẩm đủ điều kiện xuất ngoại".

Trong bối cảnh nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu, có tem truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn trong quá trình giao thương, vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa, nhu cầu sử dụng cũng như sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có nhãn hiệu, địa chỉ truy xuất nguồn gốc là rất cao, giúp thị trường tiêu thụ những sản phẩm này giữ được sự ổn định.

Đơn cử như thanh long ruột đỏ Lập Thạch, được chứng nhận nhãn hiệu từ năm 2016, sau khi xuất khẩu thành công sang một số nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Malaysia…, tháng 9/2018, lô hàng thanh long ruột đỏ Lập Thạch đầu tiên đã được xuất khẩu sang Australia - một trong những thị trường "khó tính" nhất thế giới.

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã công nhận nhãn hiệu bánh tẻ Tứ Yên (Sông Lô). Chủ tịch UBND xã Tứ Yên Trần Quang Sỹ cho biết: “Nghề làm bánh tẻ tại đây đã có từ lâu, trong xã gần như nhà nào cũng biết làm thức bánh này. Tuy nhiên, để cung ứng ra thị trường, chủ yếu tập trung ở 12 tổ làm bánh chuyên nghiệp, rải rác tại các thôn. Sản phẩm bánh tẻ của xã được khách hàng nhiều nơi trong tỉnh đặt mua với số lượng lớn, chủ yếu phục vụ cho các lễ hội, sự kiện.

Trước đây, do chưa có nhãn hiệu, địa chỉ truy xuất nguồn gốc cụ thể, nên việc quảng bá sản phẩm của xã chủ yếu dựa vào phương thức truyền miệng của khách hàng sau khi sử dụng. Vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc sản xuất bánh trong xã bị ngưng trệ, các tổ làm bánh chủ yếu phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ lẻ, cũng do chưa quảng bá được sản phẩm, thị trường tiêu thụ hạn chế, các đơn hàng nhỏ lẻ không nhiều nên một số tổ phải ngưng sản xuất.

Việc được công nhận và bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp bánh tẻ Tứ Yên xuất hiện nhiều hơn thông qua các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, có cơ hội được bày bán tại các hội chợ thương mại, chương trình quảng bá nông sản với quy mô lớn, giúp mở rộng thị trường, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương trong thời gian tới".

Thực tế cho thấy, không chỉ trong đại dịch Covid-19, mà ở những thời điểm ngành Nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hay rơi vào điệp khúc "được mùa, mất giá", việc đăng ký nhãn hiệu, có địa chỉ truy xuất nguồn gốc cụ thể giúp người sản xuất ổn định đầu ra. Bên cạnh đó, việc đăng ký nhãn hiệu cũng giúp người sản xuất đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích sự sáng tạo trong lao động, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng và đứng vững trên thị trường.

Hoàng Sơn