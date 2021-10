Vượt khó, ngành ngân hàng giữ vững đà tăng trưởng

Hết quý III/2021, tổng nguồn vốn huy động trong các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 0,13% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt 97.500 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2020. Mặc dù mức tăng trưởng chưa cao, song kết quả trên thể hiện những nỗ lực của ngành ngân hàng thời gian qua trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.



Triển khai các giải pháp tăng trưởng hiệu quả, đến hết quý III/2021, Vietinbank Vĩnh Phúc đã đạt và vượt kế hoạch đề ra





Thực hiện Chỉ thị số 01 của NHNN Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng huy động vốn đạt 12-15%; tăng trưởng tín dụng đạt 12-14%; kiểm soát nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ; xác định rõ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 đến mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, ngay từ đầu năm, NHNN chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tăng trưởng trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của tỉnh.

Trong đó, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi nền kinh tế, chủ động lên kế hoạch tăng trưởng huy động vốn và tín dụng phù hợp; đáp ứng đủ, kịp thời vốn phục vụ SXKD trên cơ sở tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, phương án SXKD hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Mở rộng phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời, sát với thực tế, đến hết tháng 9/2021, ngành ngân hàng tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định với tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 0,13% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt 97.500 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2020; tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 0,6% tổng dư nợ.

Là một trong số ít các ngân hàng “về đích” sớm, đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn của Vietinbank Vĩnh Phúc đã đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm; tổng dư nợ đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Đánh giá về kết quả tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra, bà Hoàng Lê Hương, Phó Giám đốc Vietinbank Vĩnh Phúc cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của NHNN, của hệ thống Vietinbank và các chủ chương của tỉnh, chi nhánh bám sát diễn biến thị trường, đối thủ cạnh tranh và tình hình khách hàng để triển khai các giải pháp tăng trưởng linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Với định hướng vừa tăng trưởng, vừa đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, bên cạnh triển khai các gói ưu đãi về lãi suất, chi nhánh đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời, đẩy mạnh các chương trình, chính sách miễn giảm lãi, phí, tư vấn cơ cấu lại hoạt động cho các mô hình SXKD nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển SXKD, chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Đến hết tháng 9/2021, ngân hàng đã giảm lãi vay cho khách hàng cá nhân trên tổng quy mô dư nợ 1,3 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh giảm 1.850 tỷ đồng lãi suất cho 104 khách hàng doanh nghiệp.

Tại Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc II, đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt gần 8,8 nghìn tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm; tổng dư nợ gần 7 nghìn tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch.

Ông Đỗ Văn Bộ, Phó Giám đốc chi nhánh cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hoạt động SXKD của các thành phần kinh tế bị đình trệ, dẫn đến nhu cầu tín dụng của khách hàng giảm mạnh.

Nhằm kích cầu nhu cầu vay vốn của người dân, trên cơ sở quy định của toàn hệ thống, chi nhánh đã triển khai, áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lãi suất phong phú, đa dạng; đồng thời, tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh cho vay thấu chi thẻ nông nghiệp nông thôn, cho vay thông qua các tổ, nhóm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp cận địa bàn tại các tổ vay vốn, cán bộ tín dụng.

Mặt khác, chi nhánh cũng triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Đến hết tháng 9/2021, chi nhánh đã điều chỉnh giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng trên tổng dư nợ gần 142 tỷ đồng; ngoài ra, chi nhánh cũng triển khai các chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn, giúp phục hồi SXKD.

Hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn của Vietcombank (VCB) Vĩnh Phúc đạt 6,7 nghìn tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm; tổng dư nợ 10,3 nghìn tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm.

Ông Đỗ Minh Phượng, Phó Giám đốc VCB Vĩnh Phúc cho biết: Để hoàn thành “mục tiêu kép”, tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng theo hệ thống, VCB Vĩnh Phúc chủ động bám sát kế hoạch dòng tiền của khách hàng, tiếp cận khách hàng kinh doanh để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi; đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Đến hết tháng 9/2021, VCB Vĩnh Phúc đã miễn giảm lãi vay, phí chuyển tiền cho gần 5.200 khách hàng; trong đó, dư nợ được miễn giảm là 5,2 tỷ đồng, lãi vay được miễn giảm là 65,7 tỷ đồng.

Theo nhận định của NHNN chi nhánh tỉnh, đợt bùng phát dịch Covid – 19 lần thứ 4 đã bắt đầu “hạ nhiệt”, các thành phần kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, điều này mở ra cơ hội cho ngành ngân hàng bứt phá tăng trưởng, song cũng tiểm ẩn nhiều rủi ro, thách thức trong những tháng cuối năm.

Để giữ vững đà tăng trưởng, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế, NHNN tỉnh chỉ đạo các NHTMCP tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm theo hướng tăng tiện ích, thêm ưu đãi; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, ưu tiên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, các dịch vụ ngân hàng; tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện lợi, đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán, bảo vệ quyền lợi khách hàng và phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, cắt giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Hoàng Sơn