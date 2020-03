Hơn 80% nhà nhập khẩu Mỹ, EU hủy đơn hàng nhập gỗ Việt Nam vì Covid-19

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores) vừa có báo cáo về tình trạng nhiều nhà nhập khẩu gỗ từ Mỹ, EU hủy đơn hàng, không gia hạn đơn hàng với gỗ Việt Nam.



Covid-19 đang khiến đơn hàng xuất khẩu gỗ của doanh nghiệp Việt ngấm đòn vì hầu hết các thị trường nhập khẩu chính hạn chế, đóng cửa để phòng dịch





Theo Vifores, đại dịch Covid-19 khiến ngành gỗ đứng trước thảm cảnh không có đơn hàng kể từ tháng 4/2020 cho đến năm 2021.

Theo đó, 5 thị trường xuất khẩu (chiếm 90% giá trị ) gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19.

"Hiện các nước này đang thực hiện lệnh phong tỏa khiến các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam liên tiếp nhận được các thông báo hủy đặt hàng, giãn đơn hàng trong thời gian gần đây", báo cáo của Vifores cho hay.

Theo báo cáo sơ bộ từ các Hiệp hội gỗ và Lâm sản, các địa phương và các doanh nghiệp chế biến gỗ từ giữa tháng 3 cho tới nay đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Thị trường xuất khẩu chiếm 50% thị phần của ngành gỗ Việt Nam là Mỹ đã có trên 80% các nhà mua hàng xuất sang thị trường này thông báo dừng mua hàng, hủy đơn hàng đợi tình hình mới. Thị trường EU, hiện cũng có 81% doanh nghiệp đã thông báo hủy đơn và giãn đơn hàng với gỗ Việt Nam", Vifores cho biết.

Cũng theo Hiệp hội này, hiện các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng giảm từ 60-80%. Hơn thế nữa có 96% doanh nghiệp có quan hệ vay vốn ngân hàng và chịu áp lực về lãi vay cũng như thời gian trả nợ.

"Các doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc giá gỗ nguyên liệu tăng cao từ 10-20 USD/m3 gỗ nguyên liệu do thiếu công nhân khai thác gỗ nguyên liệu, thiếu container rỗng và giá cước tàu tăng từ 500 -1.000 USD/container, và còn tiếp tục tăng cao trong những tháng tới do đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu", Vifores nhấn mạnh.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện tại các khách hàng không tới nhà máy duyệt mẫu do đó các doanh nghiệp gỗ Việt chưa ký được đơn hàng mới cho mùa hàng 2020 - 2021, do vậy nhiều nhà máy tiền ẩn nguy cơ nhà máy đóng cửa và ngừng hoạt động trong thời gian tới, hàng trăm nghìn lao động đối mặt với tình trạng thất nghiệp, không đảm bảo việc làm và an sinh xã hội cho người lao động trong thời gian dài.

Nếu các doanh nghiệp ngành gỗ Việt không nhận được sự hỗ trợ sẽ chứng kiến tình trạng đóng cửa, phá sản lan tràn trước nguy cơ mất hết thị phần xuất khẩu ở ngay chính các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... mà cộng đồng doanh nghiệp đã dày công xây dựng và phát triển trong hơn 2 thập kỷ qua.

Để giảm thiểu khó khăn và thiệt hại, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị Chính phủ đưa các phân ngành sau vào Dự thảo Nghị định giãn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

"Cụ thể là ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại", Vifores đề xuất.

Hiệp hội này kiến nghị Chính phủ sớm xem xét việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị xuất khẩu đủ điều kiện.

"Miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xẻ có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ từ các nước quản trị rừng tốt như EU, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản..; miễn giảm và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng và miễn thuế suất thuế xuất khẩu 2% xuống 0% đối với mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu", Hiệp hội Gỗ và Lâm sản đề xuất Chính phủ.

Thùy Linh (theo dantri.com.vn)