Big C Vĩnh Phúc chấp hành việc đóng cửa khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống và các shop thời trang

Tiếp thu phản ánh của Báo Vĩnh Phúc sau bài viết “Phớt lờ yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Big C Vĩnh Phúc vẫn mở cửa các khu vui chơi - giải trí và ăn uống” đăng chiều ngày 29/3/2020, ngay chiều tối cùng ngày, doanh nghiệp đã chỉ đạo 30 quản lý, chủ các shop kinh doanh ở dãy hành lang thương mại tạm thời niêm phong, đóng cửa hàng nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 của tỉnh về các biện pháp phòng chống Covid-19.

Các cửa hàng thuộc dãy hành lang thương mại của Big C Vĩnh Phúc đều được niêm phong, đóng cửa. Khu ăn uống trong siêu thị Big C Vĩnh Phúc cũng chỉ thực hiện ship đồ ăn nhanh đến nhà cho các khách hàng có nhu cầu. Các khu vui chơi, giải trí ở Big C Vĩnh Phúc đều đóng cửa từ tối ngày 29/3/2020

9h ngày 30/3/2020, có mặt tại siêu thị Big C Vĩnh Phúc, phóng viên Báo Vĩnh Phúc ghi nhận các gian hàng thời trang, ăn uống, vui chơi giải trí trong Big C Vĩnh Phúc đều đã đóng cửa, hàng hóa được niêm phong cẩn thận. Tại tất cả các lối vào siêu thị, Big C Vĩnh Phúc có bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn cho khách hàng và nhân viên; có bộ phận hướng dẫn, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi vào mua sắm.

Ông Hoàng Bằng Lâm, Giám đốc Big C Vĩnh Phúc cho biết: 16h ngày 29/3, sau khi nhận được phản ánh từ Báo Vĩnh Phúc, Big C Vĩnh Phúc đã nghiêm túc tiếp thu, có văn bản thông báo tạm đóng cửa gửi đến chủ các shop kinh doanh những mặt hàng không thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu. Ngay trong chiều tối ngày 29/3, 30 gian hàng đã được niêm phong, bàn giao cho các bộ phận liên quan. Ngoài ra, Big C Vĩnh Phúc cũng đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tạo tâm lý yên tâm cho người dân khi đến mua sắm trong thời gian này.

Nhật Minh- Cúc Phương