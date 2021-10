Herbfarm thành công từ mô hình liên kết chuỗi

Với phương châm đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt và tính tiện dụng cao theo cam kết “Thực phẩm an toàn-Nhà nhà an tâm”, sau gần 3 năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp (DN) theo mô hình liên kết chuỗi, Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Herbfarm, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường đã tạo lòng tin, uy tín với người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.



Thực hiện liên kết chuỗi, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chăn nuôi đến sơ chế, Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ Herbfarm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.





Từng sinh sống và làm việc nhiều năm tại Nhật Bản và cảm thấy rất an tâm, tin tưởng khi mua thực phẩm tiêu dùng bên nước bạn, bởi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì, nhãn mác đầy đủ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), năm 2018 trở về nước, anh Đặng Hoàng Lâm (Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Herbfarm hiện nay) nhận thấy nhu cầu tiêu dùng, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người Việt rất cao.

Với mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng, năm 2019, anh Đặng Hoàng Lâm cùng một số cộng sự đã thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Herbfarm chuyên cung cấp thực phẩm gia cầm an toàn, đảm bảo ATVSTP.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tồn dư kháng sinh trong con vật từ chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, thời gian đầu, Công ty Herbfarm đã thuê đất, đầu tư xây dựng chuồng trại, chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ để định vị thương hiệu.

Tuy nhiên, hình thức này chỉ được kéo dài trong vài chu kỳ chăn nuôi vì vốn lớn, nhân công nhiều, thời gian quay vòng lâu. khiến hiệu quả đem lại không cao, không có cơ hội để mở rộng thị trường.

Quyết tâm góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh nhà, chung tay cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe của người dân trong bối cảnh dịch bệnh, Công ty Herbfarm đã quyết định chuyển hướng SXKD theo hình thức liên kết chuỗi với các HTX chăn nuôi gà, ngan, vịt, chim bồ câu theo quy trình Viet Gap mang thương hiệu gà thảo mộc ECO.

Theo đó, công ty sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống, nguồn thức ăn và bao tiêu đầu ra.

Đối với con giống, ngoài việc chọn giống chất lượng cao, khi gà ở giai đoạn 45 ngày tuổi, trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ được phối trộn một lượng thảo dược nhất định (đây là sản phẩm do anh Lâm và một nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương nghiên cứu) góp phần nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, nói không với kháng sinh.

Các khâu giết mổ, đóng gói sản phẩm gia cầm luôn được công ty thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm VSATTP theo quy định. Nhờ đó, sản phẩm thịt gia cầm luôn thơm, ngon và ít mỡ, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hiện, sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh. Hằng tháng công ty cung cấp ra thị trường từ 4-6 tấn gia cầm đã qua sơ chế với doanh thu đạt 4-5 tỷ đồng/năm.

Anh Lâm cho biết: Sản xuất nông nghiệp an toàn sinh học và tiêu thụ thực phẩm an toàn là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm chất lượng cao.

Trong chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ, người chăn nuôi không thể tự mình tính toán và điều tiết được giá cả thị trường.

Để có chiến lược phát triển ổn định và lâu dài, người nông dân cần phải tổ chức được "hành động tập thể" theo quy trình sản xuất chung, liên kết theo chuỗi với các cơ sở bao tiêu sản phẩm bởi thực hiện liên kết sẽ góp phần chấm dứt tình trạng DN sơ chế, chế biến, tiêu thụ nông sản không có vùng cung cấp nguyên liệu ổn định, chất lượng chưa đảm bảo; người chăn nuôi có nguồn nguyên liệu đầu vào, giá cả ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình.

Từ đầu năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là thời điểm mọi hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm theo hình thức trực tuyến phải tạm dừng do giãn cách xã hội khiến số lượng khách hàng bị giảm sút, cùng với duy trì bán hàng theo phương thức truyền thống, công ty tập trung quảng bá, giới thiệu sản phẩm bằng hình thức online thông qua trang ECO- MART Nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch của đơn vị.

Nhờ đó, công ty cơ bản bảo toàn doanh số kinh doanh và duy trì việc làm ổn định cho nhân viên trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh.

Tạo điều kiện cho công ty phát triển, hướng đến mục tiêu xây dựng chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển nông nghiệp hữu cơ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà thịt an toàn sinh học trong thời gian liên kết 3 năm (2021-2024) cho HTX Chăn nuôi và Dịch vụ nông nghiệp Yên Bình, xã Yên Bình (Vĩnh Tường)- Đơn vị chủ trì liên kết, trong đó Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ Herbfarm và 5 hộ gia đình là đơn vị tham gia liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm.

Điều này không chỉ khắc phục được tình trạng bấp bênh, thiếu ổn định về đầu ra cho người chăn nuôi mà còn là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD của công ty, thúc đẩy phát triển chăn nuôi liên kết chuỗi trên địa bàn.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn cho người dân, thời gian tới, Công ty Herbfarm tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại để chế biến thực phẩm gia cầm chín nhằm đa dạng hóa các sản phẩm. Đồng thời, xây dựng thêm một số kênh bán hàng online để thúc đẩy bán hàng theo phương thức điện tử.

