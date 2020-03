Triển khai các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Covid-19 đang lan rộng trên thế giới, đã và đang ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực KT-XH của tỉnh và cả nước, gây thiếu hụt lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, SXKD ở nhiều lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Chủ động đánh giá tác động của dịch, xây dựng kịch bản tăng trưởng, UBND tỉnh đã sớm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm vừa chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong năm 2020.



Do ảnh hưởng bởi Covid-19, lượng khách du lịch đến Khu Danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo) sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh: Chu Kiều

Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải (xã Ngọc Thanh, Phúc Yên) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ nghỉ dưỡng. Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Bà Trần Thị Kim Quy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Flamingo, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải cho biết: Tháng 2/2020, doanh thu của công ty sụt giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước; nhiều khách hàng đã đặt cọc, đặt dịch vụ xin hủy hàng loạt, nhất là sau thời điểm có lệnh phong tỏa, cách ly xã Sơn Lôi (Bình Xuyên).

Thời điểm hiện tại, do có thêm nhiều ca bệnh mới trên cả nước, người dân hạn chế đi lại. Kế hoạch triển khai các dự án mới trong năm nay của công ty đều bị lùi thời hạn và tiến độ. Mặc dù công ty đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh, đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, nhưng tình hình kinh doanh chưa có sự khởi sắc.

Hiện, công ty đã thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện kế hoạch bố trí duy trì 20% nhân sự làm việc, 80% nhân sự còn lại bố trí nghỉ luân phiên, nghỉ bù, nghỉ phép... Công ty hiện vẫn phải duy trì chi trả lương tối thiểu cho người lao động, đóng BHXH, phí công đoàn; chi trả các chi phí duy trì, bảo dưỡng các công trình dịch vụ... trong khi nguồn thu rất thấp.

Không chỉ riêng Tập đoàn Flamingo gặp khó khăn, một số doanh nghiệp hiện nay đang phải hoạt động cầm chừng, cắt giảm nhân viên, cho nhân viên nghỉ luân phiên để giảm tối đa chi phí, như: FLC Vĩnh Thịnh resort, Sông Hồng Thủ đô, Westlake Hotel&Resort Vĩnh Phúc...

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quý I/2020, các ngành dịch vụ, thương mại, vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành là những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất. Trong tháng 1/2020, lượng khách du lịch, doanh thu lưu trú vẫn tăng khá so với cùng kỳ; tuy nhiên, sang tháng 2, lượng khách Trung Quốc, Hàn Quốc giảm mạnh; nhiều thị trường trọng điểm, truyền thống khác như Nhật Bản, Đài Loan... cũng sụt giảm mạnh.

Thị trường khách nội địa cũng giảm khá lớn, 80% khách hủy tour, hủy phòng, hủy dịch vụ với số lượng lớn và lượng khách đặt dịch vụ mới rất ít. Hoạt động vận tải cũng giảm mạnh do người dân hạn chế đi lại và nhu cầu vận tải nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD thời điểm đầu năm còn thấp; do đó, doanh thu vận tải cũng giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Trong lĩnh vực sản xuất CN-XD, từ cuối năm 2019, nhiều doanh nghiệp đã dự trữ nguồn nguyên liệu nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn từ đầu năm đến nay chưa chịu tác động lớn của dịch, chưa có doanh nghiệp nào phải tạm ngừng sản xuất. Song, Vĩnh Phúc lại là địa phương có nhiều ca bệnh nhiễm Covid-19 đầu tiên của cả nước nên tăng trưởng tín dụng chưa cao.

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, trước diễn biến dịch bệnh, một số doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử và hàng may mặc gặp khó khăn cục bộ trong quá trình tuyển dụng lao động; không ít doanh nghiệp gặp khó trong việc cấp phép cho lao động người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam...

Năm 2020 được dự báo là một năm rất khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 8 - 8,5% là thách thức lớn đối với Vĩnh Phúc trong bối cảnh Covid -19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến khó lường như hiện nay.

Mặt khác, các biện pháp hạn chế lây lan dịch bệnh như ngừng nhập cảnh đối với người đến từ vùng dịch, cách ly sau khi nhập cảnh sẽ làm giảm mạnh các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư; nguy cơ thiếu hụt lao động, nguyên vật liệu sản xuất... trong thời gian tới.

Cùng với việc chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế trong quý II/2020 khi Covid-19 được kiểm soát hoặc chưa được kiểm soát, mới đây, trong buổi đối thoại nắm bắt những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải do chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã nhấn mạnh, tỉnh cố gắng cao nhất có thể để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh sớm có văn bản đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp miễn tiền thuê đất và các loại sắc thuế để trình HĐND ra nghị quyết; không thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Sở Công thương làm việc với các doanh nghiệp về việc tìm kiếm nguồn hàng thay thế; tổng hợp đề xuất, xét giảm tiền điện, nước. BHXH tỉnh triển khai văn bản hướng dẫn miễn, giãn, giảm đóng BHXH cho người lao động gửi cho các doanh nghiệp.

Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước; phục hồi các ngành TMDV, đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế.

Hồng Nhật