Dự án nằm treo: Người trồng hoa thôn Nhân Vực thấp thỏm chờ tìm sinh kế

Nhân Vực được biết đến là làng hoa nổi tiếng của xã Đạo Đức (Bình Xuyên), tuy nhiên, suốt nhiều năm nay, tại khu vực này, hệ thống giao thông nội đồng không được đầu tư, xây dựng theo chuẩn nông thôn mới, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của bà con nông dân.

Người dân tự bỏ kinh phí để đổ bê tông đường giao thông nội đồng tại khu vực trồng hoa thôn Nhân Vực.

Sự việc trên tôi được bà con nông dân cho biết trong một lần đến tham quan mô hình trồng hoa cúc của một gia đình ở thôn Nhân Vực. Tại đây, chị Nguyễn Thị Gái (một trong những hộ trồng hoa lâu năm của thôn Nhân Vực) cho biết: “Trước đây, con đường đất vào cánh đồng hoa rất nhỏ hẹp, thường xuyên lầy lội gây ra rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, làm phát sinh nhiều chi phí vận chuyển, thu hoạch, khó đưa máy móc, phương tiện hiện đại để canh tác, nâng cao năng suất.

Hệ thống dây điện chằng chịt, mất an toàn do người dân phải tự đầu tư, đấu nối.

Vì chờ đợi quá lâu, nên cách đây vài tháng, gần trăm hộ dân trong thôn đã tự đóng góp tiền của, đổ bê tông với chiều dài trên 1km. Mức đóng góp tùy theo điều kiện kinh tế, trung bình mỗi gia đình 3 triệu đồng”.

Khá ngạc nhiên vì hệ thống dây điện dẫn đến khu trồng hoa trong tình trạng tạm bợ, chằng chịt như mạng nhện, anh Tùng chồng chị Gái bức xúc: “Anh xem, chẳng có ai tự vạch áo cho người xem lưng bao giờ, nhưng nói thật, anh nhìn hệ thống dây điện do người dân tự đấu nối, chằng chịt, không đảm bảo an toàn rất dễ xảy ra cháy, nổ bất kỳ lúc nào. Nhất là vào mùa mưa bão, nguy cơ này càng lớn hơn như rò điện. Biết là vậy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, rất nhiều lần chúng tôi đề nghị phía ngành Điện cho đặt cột điện, lắp công tơ, nhưng không được, đành tự làm lấy.

Không mua được điện từ phía Nhà nước, các hộ dân phải tự kéo dây, đầu tư cột điện. Nhà nào xa cũng phải mất 2-3km dây, không thì phải mua điện của nhà khác rất tốn kém. Như nhà tôi trồng 3 mẫu hoa, tháng nào cũng phải chi trả gần 10 triệu tiền điện. Đợt này giá hoa rẻ, trừ chi phí hết cũng chỉ đủ lấy công làm lãi”.

Chủ tịch UBND xã Đạo Đức Nguyễn Công Huân cho biết: Việc người dân phản ánh đường giao thông nông thôn trong thôn không được đầu tư theo chương trình NTM là chưa chính xác. Bởi, 100% diện tích thôn Nhân Vực nằm trong quy hoạch xây dựng dự án đô thị của Công ty Thép Việt Đức (giai đoạn 2) nên chính quyền không tiến hành cứng hóa đường nội đồng tại đây.

Khi được hỏi bao giờ giai đoạn 2 của dự án được tiến hành, ông Huân cũng không dám chắc bởi giai đoạn 1 vẫn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, dù đã được triển khai từ năm 2011.

Vậy là đã rõ, người dân cần hiểu, thông cảm với chính quyền. Tuy nhiên, với một dự án đô thị triển khai chậm đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân làm nghề trồng hoa nơi đây.

Trong quá trình gặp gỡ người dân, tôi được một lão nông già tâm sự: “Người nơi xa biết đến Đạo Đức nhờ có tiếng của làng hoa Nhân Vực. Sau này làng nghề mai một, biết bao thế hệ gắn bó với nghề trồng hoa phải tìm kế sinh nhai khác, chắc gì đã cho thu nhập ổn định, bền vững.

Hiện nay, xã Đạo Đức có hơn 13ha diện tích trồng hoa cúc nhưng tập trung chủ yếu ở thôn Nhân Vực, khoảng 9,5ha. Toàn thôn có hơn 100 hộ trồng hoa cúc, hộ trồng ít thì 1- 2 sào, hộ trồng nhiều 2 mẫu/vụ.

Nếu bắt buộc phải thu hồi đất thì hàng trăm con người sẽ phải tìm phương án lựa chọn ngành nghề khác. Hơn 9 năm nay dự án của Thép Việt Đức triển khai khá khiêm tốn, từ thực tế đó, những người trồng hoa vẫn phải thấp thỏm chờ đợi.

