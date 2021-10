Góp phần kiểm soát tốt chất lượng rau an toàn

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại Vĩnh Phúc" đã làm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất của nông dân, tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP); đồng thời nâng cao trách nhiệm của người sản xuất và niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm rau an toàn Vĩnh Phúc.



Thành viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa (Tam Dương) áp dụng hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng đối với dưa chuột cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thế Hùng





Nhằm góp phần xây dựng ngành hàng rau, củ, quả theo hướng an toàn, bền vững và tiêu thụ thông qua các chuỗi cung ứng, năm 2018, được sự hỗ trợ của tổ chức Rikolto Việt Nam, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ lẻ”.

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) tỉnh thực hiện “Hỗ trợ xây dựng vận hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) và thực hiện hỗ trợ nhân rộng, công nhận PGS trên địa bàn tỉnh”.

Để triển khai dự án hiệu quả, Chi cục TT&BVTV tỉnh cùng tổ chức Rikolto Việt Nam đã thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn theo PGS với diện tích gần 15 ha, với 90 hộ tham gia tại 3 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: HTX Sản xuất rau an toàn Thanh Hà (Tam Đảo); HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh và HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa (Tam Dương).

Năm 2021, dự án mở rộng thêm 2 HTX gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia vị Hợp Thịnh 88 và HTX Rau an toàn Vĩnh Phúc.

Đại diện tổ chức Rikolto Việt Nam cho biết: PGS là một hệ thống kiểm soát chất lượng có chi phí hợp lý và chứng nhận được toàn bộ các sản phẩm trên đồng ruộng, đồng thời giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm và tự giác của người nông dân.

Vì vậy, trong quá trình triển khai dự án, tổ chức Rikolto Việt Nam, Chi cục TT&BVTV tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia về kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách), cách ủ và sử dụng phân hữu cơ, quản lý đồng ruộng, kỹ năng ghi chép nhật ký sản xuất.

Thực hiện giám sát thực hành VietGAP, lấy mẫu rau quả phân tích, đánh giá chất lượng; hỗ trợ xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm và được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện.

Qua đó, các hộ tham gia dự án đã tạo lập được thói quen ghi chép nhật ký đồng ruộng; thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch; tích cực sử dụng các loại phân bón hữu cơ, tăng cường áp dụng IPM vào sản xuất giúp việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái.

Là một trong những HTX được tổ chức Rikolto Việt Nam hỗ trợ thông qua dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại Vĩnh Phúc”, ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa cho biết: Qua 3 năm áp dụng PGS, 4 nhóm của HTX với 40 nông dân tham gia đều đạt chứng nhận thông qua kết quả thanh tra từ Ban điều phối PGS của HTX, Chi cục TT&BVTV tỉnh.

Kết quả phân tích mẫu trong 2 năm 2019, 2020 đều đạt tiêu chuẩn ATVSTP. Điều đáng mừng là sản phẩm chứng nhận PGS của HTX được khách hàng đánh giá cao; sản lượng trung bình của HTX đã tăng từ 4-5 tấn/ngày (năm 2018) lên 10-20 tấn/ ngày (2021) tùy từng thời vụ.

Các sản phẩm của HTX cũng đa dạng hơn, đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng đông như các bếp ăn tập thể, công ty chế biến, siêu thị và các thương lái lớn ở các tỉnh lân cận. Do lượng khách hàng tăng, HTX đã mở rộng vùng nguyên liệu sang tỉnh Tuyên Quang với 295 hộ tham gia, diện tích gần 100 ha/năm.

Ông Nguyễn Bá Tuệ, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV tỉnh cho biết: Dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại Vĩnh Phúc” đã góp phần kiểm soát chất lượng rau an toàn, giúp nông dân có cơ sở kỹ thuật mở rộng diện tích sản xuất được quản lý bằng PGS và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Sở NN&PTNT đã ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời áp dụng hệ thống PGS đối với sản phẩm rau an toàn trên địa bàn tỉnh; đây là cơ sở để các hộ nông dân áp dụng quy trình sản xuất nhằm xây dựng chuỗi giá trị rau an toàn bền vững.

Thời gian tới, Chi cục TT&BVTV tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bộ tài liệu hướng dẫn tạm thời áp dụng hệ thống PGS đối với sản phẩm rau an toàn; phối hợp với tổ chức Rikolto Việt Nam hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất rau ở các địa phương; chứng nhận, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm của các điểm PGS.

Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố có từ 3-5 điểm PGS hoạt động hiệu quả góp phần phát triển ngành hàng rau an toàn của tỉnh.

Mai Liên