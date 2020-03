Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động

3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.930 lao động (đạt 12,7% so với kế hoạch năm 2020). Trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 2.800 lao động, đưa 130 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức 2 phiên giao dịch giới thiệu việc làm và đã tuyển tại sàn 54 người.



Các diễn đàn, sàn giao dịch việc làm giúp nhiều lao động có việc làm mới. Ảnh: Chu Kiều



Trong quý I/2020, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, một số doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử và may mặc trên địa bàn tỉnh có khó khăn cục bộ trong quá trình tuyển dụng lao động do nhu cầu tuyển dụng lao động nữ, trẻ. Trong khi đó, một số lao động ngoại tỉnh đã nghỉ việc do tâm lý sợ dịch bệnh, nên số lao động thuộc các doanh nghiệp FDI trong KCN giảm nhẹ (178 người) so với thời điểm cuối năm 2019.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, thời gian tới, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trong năm 2020; đảm bảo cân đối cung, cầu lao động; đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời.

Bên cạnh đó, cung cấp kịp thời các thông tin về cung, cầu lao động để các doanh nghiệp nắm bắt tình hình, tuyển chọn lao động phù hợp, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh; tận dụng lao động dôi dư trong các khu vực dịch vụ, du lịch, góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Bảo Anh