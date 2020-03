Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có được tạm dừng đóng BHXH?

Thông tin với phóng viên Báo Vĩnh Phúc Điện tử, cán bộ BHXH tỉnh cho biết, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động do chưa có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam về việc tạm dừng đóng BHXH do ảnh hưởng của Covid-19. Mặc dù rất chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, song việc xem xét tạm dừng đóng BHXH vẫn đang được Chính phủ và các bộ, ngành cân nhắc, bởi điều này sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến quyền lợi của người lao động và việc đảm bảo an sinh xã hội.



Doanh thu của Công ty cổ phần Cáp treo Tây Thiên (Tam Đảo) giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh minh họa



Có thể thấy, lĩnh vực du lịch, vận tải là một trong những ngành nghề kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Đối với tỉnh ta, từ đầu năm đến nay, các lễ hội gắn với những chuyến hành hương, tham quan du lịch giảm mạnh bởi người dân lo ngại Covid-19. Vì vậy, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trầm lắng hơn.

Tại các khu nghỉ dưỡng, danh lam thắng cảnh như Flamigo Đại Lải, Tam Đảo, Tây Thiên... đều vắng bóng du khách, khiến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gần như tê liệt. Điển hình như Khu danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo), năm nay, vào mùa hội, địa phương chỉ đón được vài trăm, thậm chí vài chục du khách, phật tử đến hành hương/ngày.

Mặc dù vắng bóng du khách, song mọi hoạt động ở Công ty cổ phần Cáp treo Tây Thiên (Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng) vẫn phải duy trì thường xuyên. Theo đó, tại các điểm đón, trả khách, hàng chục chiếc xe điện đều trong tình trạng xếp hàng dài “ngóng” khách; hệ thống cáp treo với hơn 50 ca bin vẫn hoạt động cả ngày lẫn đêm (12 phút/chuyến) dù phần lớn các ghế ngồi đều trống khách.

Trung bình mỗi năm, Công ty cổ phần Cáp treo Tây Thiên đón khoảng 500 nghìn lượt khách với doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng Covid-19, nên doanh thu năm nay khó đạt 1/10 so với mọi năm. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp vẫn phải bố trí việc làm phù hợp cho nhân viên ở từng bộ phận nhằm đảm bảo chế độ tiền lương cho người lao động.

Bà Đặng Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty cổ phần Cáp treo Tây Thiên cho biết: "Doanh thu của công ty trông chờ chủ yếu vào mùa Lễ hội Tây Thiên, nhưng năm nay, số lượng du khách giảm mạnh do Covid-19. Trước tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ thua lỗ, Công ty cổ phần Cáp treo Tây Thiên mong muốn tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp và xem xét giãn, hoãn tiền đóng BHXH cho người lao động".

Ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách trên bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cũng gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Cụ thể, tháng 2/2020, khối lượng vận chuyển giảm hơn 12% so với tháng trước. Doanh thu của nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải sụt giảm từ 50-60% so với cùng kỳ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động.

Trước mong muốn, đề xuất của nhiều doanh nghiệp về việc xem xét thực hiện giãn, hoãn, thậm chí tạm dừng đóng BHXH cho người lao động, thông tin với phóng viên, cán bộ BHXH tỉnh khẳng định: "Đến nay, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động bởi Chính phủ chưa có quyết định chính thức về việc này, mặc dù BHXH Việt Nam vẫn đang thực hiện đề xuất và lấy ý kiến các bộ, ngành.

Nghĩa vụ đóng BHXH của doanh nghiệp rất quan trọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến chính sách, quyền lợi của người lao động. Hay nói cách khác, doanh nghiệp có đóng BHXH thì người lao động mới được hưởng các chế độ chính sách, quyền lợi liên quan và ngược lại. Do đó, thời điểm này, Chính phủ đang phải xem xét, cân nhắc và bàn các giải pháp tháo gỡ vừa để giúp đỡ doanh nghiệp, song cũng phải đảm bảo quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội".

Được biết, BHXH Việt Nam đang xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đối với đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020.

Nếu được Chính phủ đồng ý, thực hiện dự thảo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, các tỉnh, thành phố sẽ rà soát các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tổ chức có 50% lao động tham gia BHXH nghỉ việc tiến hành lập hồ sơ để làm cơ sở tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định.

Trong thời gian tạm dừng đóng BHXH, các cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (nếu không có dấu hiệu vi phạm).

Theo Nghị định 115 của Chính phủ, điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện khi doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tạm dừng sản xuất - kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc khủng hoảng, suy thoái kinh tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Đối với việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất phải đảm bảo điều kiện không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động; bị thiệt hại hơn 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra…

Hà Trần