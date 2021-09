Mặc dù đã qua tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), chuẩn bị bước vào quý VI/2021, nhưng qua theo dõi, đánh giá của một số công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh cho thấy, mực nước của nhiều hồ chứa lớn ở huyện Tam Đảo, thành phố Phúc Yên đang thấp hơn mực nước dự trữ theo quy định. Do đó, từ nay đến cuối năm, nếu thời tiết không có các đợt mưa tiếp theo thì nguy cơ thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2022 là rất lớn.



Mực nước ở hồ Xạ Hương, huyện Tam Đảo thấp hơn mực nước trung bình các năm

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên đang quản lý 10 hồ, phần lớn mực nước ở các hồ chưa được tích trữ đủ. Cụ thể, ngày 28/9, mực nước ở hồ Đại Lải là +19,36 m, thấp hơn quy trình vận hành điều tiết 1,33m; hồ Lập Đinh là +33,52 m, thấp hơn ngưỡng tràn là 2,28 m và thấp hơn mực nước trung bình các năm.

Theo đánh giá của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên, mặc dù lượng mưa khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng mưa phân bổ không đều, chỉ phát sinh ở những đợt mưa lớn bất thường.

Cụ thể, trong tháng 9/2021, lượng mưa ở khu vực Phúc Yên đạt 232 mm, Đại Lải đạt 177 mm, Lập Đinh đạt 174 mm, Thanh Lộc đạt 69 mm. Vào các ngày 8, 9, 16, 25, 26 có lượng mưa nhiều, còn lại trong tháng rất ít mưa.

Ông Tô Đình Phong, cán bộ thủy lợi Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên cho biết: “Trong tuần vừa qua, nhiều địa phương có mưa lớn liên tục trong 3-4 ngày, nên một số hồ có điều kiện trữ nước nhưng chưa đủ, bởi những tháng trước không có mưa. Ngay cả tháng Ngâu năm nay lượng mưa cũng rất ít, chỉ xuất hiện mưa ở một vài ngày đầu tháng. Việc nắm bắt diễn biến mưa bão những năm gần đây rất khó, không theo quy luật như trước do tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan”.

Tương tự, ở huyện Tam Đảo, cao trình nhiều hồ chứa lớn hiện nay thấp hơn so với mực nước dâng bình thường do tình trạng khô hạn xảy ra trong nhiều tháng qua. Lượng mưa cao nhất ở huyện Tam Đảo có ngày đo được hơn 120 mm, nhưng do tình hình khô hạn kéo dài khiến nước mưa thẩm thấu vào đất nhiều.

Trong ngày 28/9, mực nước ở hồ Xạ Hương đạt cao trình hơn 82 m, Làng Hà hơn 63 m, Gia Khau hơn 36m… và đều thấp hơn mực nước trung bình các năm. Để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp năm 2022, các công ty thủy lợi sẽ phải xây phương án chống hạn phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương ngay từ đầu năm.

Tin, ảnh: Hà Trần