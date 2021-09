Dù gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, nhưng Đại lý Hyundai Vĩnh Yên vẫn đạt được những kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2021. Ra mắt xe mới bằng hình thức trực tuyến, tăng độ phủ thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo… đang là cách làm hiệu quả để Hyundai Vĩnh Yên vượt “bão” dịch.

Nhân viên và khách hàng của Đại lý Hyundai Vĩnh Yên luôn thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch

Thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đã chịu nhiều ảnh hưởng từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2020. Điều đó đã tác động nghiêm trọng đến doanh số kinh doanh của các hãng ô tô trên thị trường.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, Đại lý Hyundai Vĩnh Yên đã có những chính sách, cách làm hiệu quả, vượt lên nghịch cảnh khó khăn của ngành ô tô để giữ vững và phát huy những thành tích, kết quả tương đối khả quan và hướng đến trọng tâm là một trong những hãng xe ô tô được khách hàng ưa chuộng, hài lòng nhất.

Với sứ mệnh “Thay đổi ngành bán lẻ ô tô trong khu vực theo định hướng phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động, quy trình, tiêu chuẩn, mang lại những trải nghiệm thú vị và bất ngờ cho khách hàng”, nên trải qua 4 đợt dịch Covid-19, Hyundai Vĩnh Yên vẫn chủ động trong phương án kinh doanh, thực hiện nhiều chương trình kích cầu thông qua hỗ trợ giá bán xe, giá phụ kiện… nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tận tình hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng các dịch vụ

Mặt khác, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa mang lại trải nghiệm mua hàng tốt nhất đến với khách hàng, Hyundai Vĩnh Yên đã thực hiện chương trình cho khách hàng lái thử xe tại nhà, đưa xe đến nhà để khách hàng trực tiếp xem xe, nghe tư vấn và lái thử trải nghiệm xe; ngoài ra, khách hàng có thể mua xe bằng hình thức online tại nhà với các quy trình đơn giản, dễ thao tác.

Nhờ đó, khách hàng có thể hạn chế tiếp xúc đông người mà vẫn được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ, giúp quá trình mua xe trở nên đơn giản, an toàn và thuận tiện hơn.

Đi đôi với việc triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kích cầu tiêu dùng đến khách hàng, Hyundai Vĩnh Yên còn chú trọng đào tạo chuyên sâu tới đội ngũ nhân viên với quy trình bán hàng chuyên nghiệp từ khâu tiếp cận khách hàng, tư vấn sản phẩm đến chăm sóc sau bán hàng để mang lại những dịch vụ tốt nhất, làm hài lòng khách hàng.

Cán bộ, nhân viên bán hàng tại đây đều được tuyên truyền, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; 100% nhân viên, cán bộ đều đeo khẩu trang khi làm việc; thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế... cho khách hàng đến giao dịch.

Khu dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tận tâm với khách hàng

9 tháng năm 2021, tuy dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Hyundai Vĩnh Yên đã có sự tăng trưởng nhẹ về doanh số, cụ thể số xe bán ra 9 tháng đầu năm khoảng hơn 1.200 xe, so với cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt hơn 1.100 xe. Trọng điểm doanh số thuộc về 2 dòng xe chủ lực là Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 chiếm 65%. Các sản phẩm mới ra mắt đã thu hút được nhiều sự quan tâm của truyền thông và thị trường bao gồm các dòng xe SantafeFacelife, I10 All new, Accent nâng cấp.

Khu vực xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng được đầu tư quy mô, trang bị máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng đầy đủ các nhu cầu bảo hành, bảo dưỡng, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. 9 tháng năm 2021, tổng lượt xe dịch vụ tại đây đạt gần 5.600 xe, so với năm cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt hơn 5.000 xe.

Giám đốc Đại lý Hyundai Vĩnh Yên Vũ Thừa Vũ cho biết: “Với tình hình hiện nay, Hyundai Vĩnh Yên sẽ đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi giảm giá, tặng phụ kiện cho khách hàng trong các tháng cuối năm 2021, đồng thời, tăng cường kênh bán hàng, chăm sóc khách hàng online trên nền tảng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook.

Đại lý sẽ phát triển mạnh hơn nữa khâu bán hàng và marketing trực tuyến, giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu, cung cấp dịch vụ cứu hộ, bảo dưỡng và sửa chữa khẩn cấp khi xe khách hàng gặp sự cố… Đồng thời, tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng… để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh”.

Bài, ảnh: Huyền Linh