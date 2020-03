Gỡ "nút thắt" thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp ở Sông Lô

Là huyện miền núi, địa hình phức tạp, vị trí địa lý xa trung tâm tỉnh, Sông Lô gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, với quyết tâm tạo sự bứt phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, Sông Lô đã có những giải pháp đồng bộ, từng bước thu hút các doanh nghiệp đầu tư, đưa huyện phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.



Chi nhánh Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment, CCN Đồng Thịnh (Sông Lô) tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương



Phát huy lợi thế đất đai rộng, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, có đường sông và nguồn lao động dồi dào, những năm qua, huyện Sông Lô chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào SXKD trên địa bàn. Tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, huyện đã phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn, cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh để mời chào các nhà đầu tư; song cũng kiên quyết từ chối các dự án không hiệu quả, sử dụng lãng phí đất, ảnh hưởng môi trường.

Đến nay, huyện đã quy hoạch chi tiết 3 KCN Sông Lô 1, Sông Lô 2 và 1 phần của KCN Lập Thạch 1 tập trung tại các xã Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Bác, Yên Thạch; 1 cụm công nghiệp Đồng Thịnh, 3 khu đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê tại các xã Hải Lựu, Lãng Công, Đức Bác.

Quan tâm đầu tư XDCB, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, nhất là coi phát triển giao thông là "khâu đột phá", huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch và thu hút một số doanh nghiệp lớn đến đầu tư trong nhiều lĩnh vực như Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment, Công ty TNHH Kiệt Long (CCN Đồng Thịnh); Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bảo Quân (khai thác chế biến đá tại xã Quang Yên)… Đặc biệt, năm 2019, Công ty cổ phần AAC Việt Nam về xin chủ trương cho phép làm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Tam Sơn với số vốn dự kiến 172,8 tỷ đồng...

Tuy vậy, so với các địa phương khác trong tỉnh, Sông Lô vẫn là địa phương có ít dự án đầu tư, việc phát triển công nghiệp còn chậm và chưa đóng góp lớn vào ngân sách, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân. Mặc dù đã được quy hoạch, song việc thu hút các dự án đầu tư ở huyện gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông không thuận tiện, khó có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn; chất lượng nguồn lao động chưa cao...

Việc triển khai các dự án, công trình trên địa bàn huyện gặp khó khăn trong khâu bồi thường, GPMB; công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư XDCB còn chậm, nhiều nhà thầu thi công không có khả năng đối ứng vốn theo hợp đồng đã ký kết; hệ thống pháp lý về đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, một số quy định chưa có hướng dẫn chi tiết nên khó triển khai thực hiện...

Được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12/2016 với chiều dài hơn 11 km, tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự án "Đường từ nút giao lập thể đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch) đến trung tâm huyện Sông Lô và tuyến nhánh đi KCN Sông Lô 1" do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Sở GTVT) làm chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ cải thiện hệ thống giao thông, kết nối hệ thống giao thông từ trung tâm huyện Sông Lô với trung tâm tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh nói chung, huyện Sông Lô nói riêng.

Tuy nhiên, sau gần 4 năm triển khai, dự án vẫn gặp một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. Nguyên nhân chính do đây là dự án chuyển tiếp, có sự thay đổi bảng giá đất. Cụ thể, đối với toàn bộ các hộ phải thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư thực hiện dự án, UBND huyện Sông Lô ban hành quyết định thu hồi đất trước thời điểm năm 2020; các hộ đã bàn giao cơ bản mặt bằng cho nhà đầu tư, do vậy, bồi thường đất ở được tính theo bảng giá cũ theo Quyết định số 61 của UBND tỉnh. 37 hộ thuộc diện tái định cư đến nay đã nhận vị trí ô đất tái định cư, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, do nộp tiền theo giá đất mới sẽ rất khó khăn vì chênh lệch lớn.

Đơn cử tại xã Đồng Thịnh, một số hộ có giá đất ở cũ tại vị trí thu hồi là 550 nghìn đồng/m2, nay giá mới tại vị trí này là 4 triệu đồng/m2; các xã Như Thụy, Yên Thạch giá đất cũ tại vị trí thu hồi là 200-300 nghìn đồng/m2, nay giá đất mới là 600-800 nghìn đồng/m2.

Thực hiện giá đất mới theo Quyết định số 62 của UBND tỉnh ngày 1/1/2020, UBND huyện Sông Lô sẽ phải điều chỉnh giá bồi thường tại các vị trí cũ đã thu hồi theo giá đất mới cho cùng thời điểm giao đất tái định cư. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn vì tất cả các hộ đã phê duyệt phương án bồi thường trước đây sẽ đồng thời có ý kiến bổ sung theo giá đất mới.

Nguyên nhân tồn tại nêu trên là do thực hiện quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư còn chậm và thực hiện điều chỉnh quy hoạch mất nhiều thời gian; đến năm 2019 mới hoàn thành khu tái định cư để thực hiện giao đất cho các hộ và chưa kịp thời làm các thủ tục về giao đất, thu tiền sử dụng đất của các hộ.

Năm 2019, trong buổi làm việc với huyện Sông Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị huyện cần quyết liệt chỉ đạo việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nêu trên; nhìn nhận rõ những hạn chế, nguyên nhân để xây dựng kế hoạch cho từng năm; đưa ra các giải pháp, nhóm giải pháp tổng thể, nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo đột phá cho giai đoạn 2020 - 2025 và 10 năm tiếp theo, giúp người dân có thu nhập ổn định trên chính mảnh đất quê hương.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tạo cơ chế, chính sách đầu tư thông thoáng; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn lao động...

Bài, ảnh Lưu Nhung