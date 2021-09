Vĩnh Tường thu hoạch 90% diện tích lúa Mùa

Vụ Mùa năm 2021, sản xuất trồng trọt trên địa bàn huyện Vĩnh Tường diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh hại. Nhờ đó, vụ Mùa năm nay tại địa phương tiếp tục được mùa, năng suất các loại cây trồng đều cao hơn so với cùng kỳ.

Đến thời điểm này, huyện Vĩnh Tường đã thu hoạch được hơn 90% diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ Mùa. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo thống kê, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện hơn đạt 5.700 ha; đạt 99,7% kế hoạch, giảm 18,69 ha so với cùng kỳ.

Đến thời điểm này, người dân trong huyện đã thu hoạch được hơn 90% diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ Mùa. Trong đó, diện tích cây lúa gần 3.800 ha; giảm 38,1 ha so với cùng kỳ năm 2020; tuy nhiên, tăng 44,4 ha (bằng 101,2%) so với kế hoạch năm 2021.

Diện tích cây ngô gần 300 ha, giảm 15,57 ha so với cùng kỳ; diện tích rau xanh các loại hơn 700 ha, tăng 11,0 ha so cùng kỳ; nhóm cây hàng năm khác đều tăng so với cùng kỳ.

Năng suất lúa ước đạt 58,0 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với cùng kỳ; năng suất ngô ước đạt 48,6 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha so với cùng kỳ; các loại cây trồng khác cũng cho năng suất cao hơn so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ vụ Mùa năm 2021. Trong đó, đã hỗ trợ khoảng 34% tổng diện tích trồng lúa các giống lúa chất lượng cao như Thiên Ưu 8, BC15, ADI 28, DQ11, DT39 Quế Lâm...

Chương trình đã giúp bà con nông dân được hưởng lợi từ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tiếp cận được với các giống lúa mới, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Thảo My