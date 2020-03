Quyết liệt phòng dịch, đi đôi với tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất

Mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhưng với việc chủ động, linh hoạt của các doanh nghiệp (DN) trong triển khai thực hiện song hành hai nhiệm vụ: Quyết liệt phòng chống dịch bệnh và tập trung đẩy mạnh SXKD, hiện tại, Vĩnh Phúc không có DN nào phải tạm ngừng hay giảm năng lực sản xuất. Điều đáng mừng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh vẫn tăng 6,53% so với cùng kỳ. Nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD thời gian tới, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản phát triển KT-XH của năm 2020; trong đó, đề xuất giải pháp tập trung ổn định sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.



Trước những diễn biến phức tạp, khó lường về dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, nhất là tại Trung Quốc và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc..., ảnh hưởng đến các ngành kinh tế nói chung và tình hình hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh ta nói riêng, trong cuộc họp mới đây nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều giải pháp, quyết sách đã được đưa ra. Trong đó, có 2 nhiệm vụ phải thực hiện song hành đó là: Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh và tập trung đẩy mạnh SXKD tại DN, nhất là DN trong các KCN trên địa bàn.

Mặc dù xã Sơn Lôi (Bình Xuyên)- Tâm điểm của dịch Covid- 19 tại Vĩnh Phúc đã chính thức được dỡ bỏ việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly theo quy định, song nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn được cảnh báo ở mức cao. Thực hiện sự chỉ đạo, các ngành chức năng, địa phương, đơn vị, DN... đã vào cuộc quyết liệt; vừa tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; vừa kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của các DN, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất với tỉnh về những khó khăn vướng mắc của DN trước sự ảnh hưởng, tác động từ dịch bệnh. Theo đánh giá, các DN trên địa bàn tỉnh đang phải trải qua giai đoạn khó khăn do thiếu lao động, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất; hoạt động giao dịch, kinh doanh bị hạn chế.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả phòng, chống Covid-19 để người lao động và nhân dân hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, từ đó có việc làm đúng, không chủ quan, lơ là; trên cơ sở đề xuất của các ngành, các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng trong tỉnh thực hiện tốt giải pháp hỗ trợ về vốn, thị trường… và những chính sách ưu đãi của tỉnh đối với người lao động để thu hút lao động làm việc trong các DN. Tiêu biểu như: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ngoài tỉnh đến làm việc trong các DN trên địa bàn tỉnh; khảo sát mở thêm các tuyến xe buýt tại các KCN; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, có chính sách giãn, giảm lãi suất cho vay đối với DN... Đồng thời, giao các ngành chức năng tham mưu, đề xuất các giải pháp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất thuận lợi, kịp thời; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm ổn định SXKD. Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sở Công thương có văn bản báo cáo Bộ Công thương có giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các DN trên địa bàn; tập trung chỉ đạo hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để động viên, hỗ trợ hiệu quả người lao động quay trở lại đơn vị làm việc; cũng như tìm kiếm, tuyển dụng lao động mới; phối hợp với các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang… để có thêm nguồn lao động cho các DN trên địa bàn.

Tuy đạt được kết quả khả quan trong việc kiểm soát, khống chế và phòng chống dịch bệnh Covid- 19, song với những diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực, dự báo sẽ tác động nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu; nhất là tỉnh phát triển công nghiệp, có nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy... (là những quốc gia đang gia tăng dịch bệnh Covid- 19); trong các KCN trên địa bàn có 87.000 lao động, trong đó có nhiều người từ các nước trên sang làm việc và sinh sống; do vậy, cùng với các biện pháp theo dõi, cách ly hiệu quả, kịp thời để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh; tỉnh tiếp tục giao các cơ quan chức năng, địa phương nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ phòng chống; tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng từ vùng dịch ở các nước vào địa bàn tỉnh thời gian gần đây và sắp tới...

Điều đáng ghi nhận là, với việc chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện song hành hai nhiệm vụ là phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh SXKD, 2 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc không có DN nào phải tạm ngừng hay giảm năng lực sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh vẫn tăng 6,53% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,4%; tổng thu NSNN đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 6.200 tỷ đồng. Bên cạnh những ngành có mức tăng trưởng cao, do ảnh hưởng của Covid-19 và quy luật cung- cầu những tháng đầu năm, Vĩnh Phúc có 8 ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 7,1%, ngành sản xuất từ khoáng phi kim loại giảm 12,7%; ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm gần 48,6%.

Để tiếp tục tăng trưởng kinh tế và giúp các DN vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, cùng với chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN đẩy mạnh SXKD, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Chính phủ, Nghị quyết 04 của tỉnh về hỗ trợ và phát triển DN; thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm 10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, nhằm xây dựng niềm tin của nhà đầu tư với chính quyền tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các DN ổn định và phát triển sản xuất.

