Dồn thửa đổi ruộng ở Phú Xuân: Không vì ý kiến trái chiều số ít người mà cản trở phát triển của nhân dân

Thời gian qua, chính quyền các cấp huyện Bình Xuyên đã rất nỗ lực để giải quyết thấu đáo những kiến nghị của người dân xã Phú Xuân về việc dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) tại địa phương. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều lý do khiến một số hộ dân chưa nhận ruộng. Để có lời giải cho vụ việc này đòi hỏi phải có một quá trình và đâu là nguyên nhân khiến người dân nơi đây lại có những động thái kìm hãm sự phát triển đến như vậy?



Nguy cơ thiếu đói do bỏ ruộng hoang

Khi đến các thôn Can Bi 1, Can Bi 2, xã Phú Xuân thực hiện bài viết của mình, nhóm phóng viên chúng tôi không tìm được ai để chụp ảnh minh họa cho bài viết. Cái chúng tôi nhận được ban đầu là ánh mắt nghi ngờ, những cái lắc đầu từ chối của người dân nơi đây. Tìm hiểu cặn kẽ được biết, nhiều người dân có tâm lý sợ lên báo, đài truyền hình, e ngại chính những người dân trong thôn tẩy chay khi đã “tiếp tay” cho chính quyền đẩy nhanh quá trình DTĐR…

Vì sao lại có cơ sự như vậy? Trước kia, qua tìm hiểu được biết, khi chưa có chủ trương DTĐR, người dân nơi đây vốn sống chan hòa, thắm đượm tình làng, nghĩa xóm. Vậy mà hiện nay, trong một bộ phận dân lại hoài nghi, thậm chí mạt sát, đe dọa ngay những người thân trong dòng họ bởi lý do họ muốn nhận ruộng để sản xuất, điều này đi ngược với “ý chí” của một nhóm nhỏ những hộ dân có điều kiện kinh tế, song lại cố tình cản trở chương trình mang đầy tính nhân văn là đem lại cuộc sống ấm no cho chính người dân nơi đây.

Thực tế, người dân các thôn Can Bi 1, Can Bi 2 đã bỏ ruộng, không sản suất 4 vụ liên tiếp. Trong khi đó, vụ Đông năm 2021, một vụ sản xuất đem lại giá trị kinh tế lớn trong năm đang đến gần. Nếu người dân tiếp tục bỏ ruộng, không sản xuất thì nguy cơ thiếu đói rất cao.

Ở thôn Can Bi 1, những hộ chuyên làm nghề kinh doanh buôn bán, từ lâu, họ không mặn mà với ruộng đồng. Nhưng đối với nhiều hộ dân ở thôn Can Bi 2 thì sản xuất nông nghiệp lại là nguồn thu nhập chính, nếu tiếp tục bỏ vụ thì những hộ dân đó sẽ có cuộc sống ra sao.

Trong khi đó, theo nhận định của giới chuyên môn, dịch Covid-19 kéo dài và còn nhiều diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống KT-XH, thời điểm này, người nông dân cũng khó có thể tìm được những việc làm thêm có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống.

Trước tình hình trên, trong nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với người dân, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên Nguyễn Minh Trung luôn kêu gọi: “Hơn lúc nào hết, người dân thôn Can Bi 1, thôn Can Bi 2 cần đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, mở rộng tấm lòng vì tình làng, nghĩa xóm, động viên gia đình, dòng họ nhận ruộng để sản xuất.

Nếu ai không nhận ruộng thì cũng không nên cản trở người khác, bởi động thái này làm ảnh hưởng đến chính những người là con, là em, là họ hàng thân thích của chính mình… Huyện ủy, UBND huyện và chính quyền địa phương sẽ luôn lắng nghe, giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị của người dân. Bên cạnh đó, sẽ có cơ chế hỗ trợ người dân nhận ruộng, ổn định sản xuất”.

Vấn đề phát sinh là yêu sách của nhóm người

Từ nhiều tháng qua, mặc dù các kiến nghị của người dân thôn Can Bi 1, thôn Can Bi 2 đã được các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên rốt ráo giải quyết thấu tình đạt lý, nhưng người dân nơi đây vẫn không nhận ruộng để sản xuất.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp của huyện đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc cho công tác này. Mọi khúc mắc, kiến nghị của người dân cũng đã được giải đáp thấu đáo, nhưng chỉ được một thời gian lại phát sinh thêm nhiều kiến nghị “tréo ngoe” khác.

Phải khẳng định một lần nữa rằng, chính quyền không tự đứng ra chia ruộng cho người dân mà chỉ đóng vai trò làm “trọng tài” kiến tạo, đảm bảo việc chia ruộng cho người dân đúng quy định, khách quan, dân chủ; việc có những ô thửa nhỏ, giảm trừ một số diện tích đất để làm mương, đường nội đồng là do chính người dân bàn bạc, lựa chọn và quyết định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều kiến nghị phát sinh của người dân chưa nhận ruộng mặc dù không mới, nhưng lại “xoáy sâu” hơn vào những tồn tại đã được giải quyết trước đó.

Đơn cử như kiến nghị đồng ruộng phải được san gạt bằng phẳng thì mới nhận ruộng; chỉnh sửa lại đường giao thông nội đồng; cần lắp đặt thêm 57 con toán, 30 ống cống; đưa diện tích tại bãi rác Hủng Sen, đất đấu giá ở Đồng Ái để chia cho dân; yêu cầu phải giải quyết dứt điểm tất cả các vụ việc vi phạm đất đai từ trước đến nay; giải thích rõ ràng tình trạng có hay không việc 200 người nhà của đảng viên trong xã được nhận diện tích đất tốt hơn những hộ khác…

Với những kiến nghị này, các ngành chức năng, tổ tuyên truyền của huyện Bình Xuyên, Đảng ủy, UBND xã Phú Xuân đã giải đáp cặn kẽ trong những lần gặp mặt trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến từng hộ gia đình để người dân được biết.

Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Lưu Tiến Hùng cho biết: “Vừa qua, các kiến nghị của người dân đều được công khai giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị vượt thẩm quyền, trái pháp luật cũng được chính quyền địa phương chỉ rõ để người dân hiểu.

Với việc người dân nghi ngờ có những trường hợp đổi đất quỹ 2 ngầm với nhau, xã đã mời cả chục hộ dân lên làm việc, so sánh số diện tích trên hợp đồng. Bên cạnh đó là thuê đơn vị tư vấn, đo lại lại toàn bộ diện tích tăng thêm; tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích đất của 663 hộ tham gia DTĐR.

Đối với kiến nghị đồng ruộng phải bằng phẳng thì không thể giải quyết được, bởi các khu ruộng trũng là hiện trạng từ xưa, cần cải tạo dần dần trong quá trình canh tác.

Tuy nhiên, khi người dân nhận ruộng, tiến hành sản xuất nếu có bất cập, xã sẽ hỗ trợ san gạt (thực tế hiện nay mặt bằng đồng ruộng đã tốt hơn rất nhiều so với chưa DTĐR).

Với kiến nghị đưa hết diện tích đất bãi rác Hủng Sen, đất đấu giá ở Đồng Ái để chia cho dân là trái với pháp luật, bởi đây là những khu đất đã được quy hoạch, một số người dân đã nhận tiền bồi thường, đã quyết toán thì không thể giải quyết được; trong khi đó, xã đã trừ đi diện tích ở 2 khu vực trên.

Hiện nay, Thường trực Huyện ủy Bình Xuyên cũng đã có chủ trương cho đầu tư lắp đặt 57 con toán, 30 ống cống khi người dân nhận ruộng, tiến hành sản xuất.

Với việc người nhà đảng viên nhận ruộng trước là đúng với chủ trương “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; thực tế những hộ nhận ruộng trước cũng có thửa ruộng tốt, ruộng xấu; chính quyền xã đã mời nhiều hộ dân đi thực tế hiện trạng trên.

Còn các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn, Tỉnh ủy đã có Chỉ thị 32, huyện Bình Xuyên có Kế hoạch 81 giao chỉ tiêu mỗi xã phải giải quyết được 20% số vụ việc vi phạm/năm; hiện xã đã giải quyết dứt điểm được 11/47 trường hợp; có những trường hợp được giao đất công ích từ những năm 60, hay những vụ việc vi phạm từ những năm 90 của thế kỷ trước mà người dân yêu cầu phải giải quyết dứt điểm thì sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian, công sức, thậm chí không thể giải quyết…

Nỗ lực tháo gỡ

Trước mắt, nhằm tháo gỡ khó khăn trong DTĐR tại xã Phú Xuân hiện nay, cả hệ thống chính trị của huyện Bình Xuyên đã nỗ lực tìm giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân Trần An cho biết: “Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong DTĐR đã được đặt ra, nhưng kết quả đem lại chuyển biến chậm.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, ngoài tích cực tuyên truyền, giải đáp những vướng mắc của người dân, xã đã xin chủ trương chấp thuận cho người dân được tiến hành sản xuất, mặc dù chưa nhận ruộng. Trong quá trình đo lại ruộng, chính quyền sẽ mời những hộ dân trực tiếp chứng kiến quá trình đo đạc tại thực địa.

Với 8 cán bộ xã là người của 2 thôn Can Bi 1, Can Bi 2, Đảng ủy xã yêu cầu nâng cao trách nhiệm tuyên truyền tới chính người thân, gia đình mình. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã cũng trực tiếp hàng ngày đi tuyên truyền, vận động những người có uy tín trong thôn.

Trước đây, do quá trình sáp nhập nên 2 thôn không thành lập tổ liên gia tự quản, xã đã phối hợp với lực lượng công an xã khẩn trương kiện toàn tổ liên gia để có tiếng nói chung giữa người dân với nhau.

Với việc người dân không bầu được Tiểu ban DTĐR thôn, xã đã xây dựng 3 phương án họp dân để bầu ra tiểu ban. Trong đó, phương án 1 là với 636 hộ, mỗi hộ cử 1 người đại diện dự họp tại sân vận động của xã; phương án 2 là tách riêng thôn nào họp thôn đấy; phương án 3 là "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" phát phiếu bầu. Thôn Can Bi 1 thì đã thành công nhưng Can Bi 2 có nhiều hộ dân không trả lại phiếu. Với phương án 1 và 2 có tính khả thi cao để bầu được Tiểu ban DTĐR nhưng do dịch Covid-19 nên không thể tổ chức...

Những giải pháp mà chính quyền các cấp huyện Bình Xuyên đề ra để làm lợi cho người dân thì đã làm mọi cách có thể. Lúc này, rất cần sự nhận thức và đồng thuận của người dân vì mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, địa phương rất cần sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ về chuyên môn để giúp xã Phú Xuân hoàn thành DTĐR trong thời điểm còn nhiều khó khăn này.

