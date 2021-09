Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tâm Đức nỗ lực đưa nông sản an toàn đến người dân vùng dịch

Chủ động vượt khó, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), đặc biệt thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất nông nghiệp luân canh gối vụ, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tâm Đức, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đang cung ứng gần 1 tấn/ngày rau, củ, quả theo tiêu chuẩn Viet Gap cho thị trường Thành phố Hà Nội, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.



Công ty TNHH SX và Dịch vụ Tâm Đức hiện đang cung ứng gần 1 tấn/ngày rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGap cho thị trường trong và ngoài tỉnh.





Đến Công TNHH SX và Dịch vụ Tâm Đức vào đầu tháng 9, ngắm những cánh đồng bạt ngàn rau, củ, quả xanh ngút tầm mắt, gần 10 công nhân, người lao động đang miệt mài trên mỗi thửa ruộng, chúng tôi hiểu hơn sự nỗ lực để có được các sản phẩm nông nghiệp an toàn của công ty, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của thị trường.

Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, anh Đặng Thành Long, cán bộ kỹ thuật công ty chia sẻ: Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD, phát triển KT- XH; một số địa phương nơi thì ứ đọng nông sản, nơi thì khan hiếm rau, củ, quả do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, công ty luôn áp dụng nghiêm ngặt các yêu cầu chất lượng các yếu tố đầu vào; từ khi gieo giống đến lúc thu hoạch, ghi chép đầy đủ theo nhật ký hàng ngày; tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “6 không”, gồm: Không sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ; không sử dụng phân bón hóa học; không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng; không trồng trên đất và nước ô nhiễm; không sử dụng giống biến đổi gen; không sử dụng chất bảo quản...

Vì vậy, sản phẩm của công ty đáp ứng tối đa các yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng như hàm lượng dinh dưỡng, đảm bảo tươi, ngon. Hiện nay, ngoài sản lượng cung cấp cho các tiểu thương trên địa bàn tỉnh, công ty cung cấp 6-7 tạ/ngày rau, củ an toàn cho các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội với giá ưu đãi.

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tâm Đức thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với diện tích gieo trồng 2,3 ha; trong đó, 500 m2 nhà xưởng, 1 kho bảo quản, 1 kho lạnh và 1 nhà sơ chế, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 2 tỷ đồng.

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình khởi nghiệp, ông Lê Đức Minh, Giám đốc công ty cho biết: "Nhận thấy nông sản sạch, an toàn đã, đang và sẽ là hướng phát triển bền vững bởi nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người dân ngày càng tăng; cùng với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút DN đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh; đất đai màu mỡ, nhân lực dồi dào, lại giáp ranh các thị trường lớn như: Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán, năm 2019, tôi cùng một số cộng sự đã thuê hơn 2 ha đất nông nghiệp của bà con nông dân thành lập Công ty TNHH SX và Dịch vụ Tâm Đức với mục tiêu cung ứng cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân".

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp không hề dễ, cùng với những tác động của thời tiết, giá cả thị trường, sau 1 năm thành lập, dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố, khiến hoạt động SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ giảm, chi phí vận chuyển, phòng, chống dịch đội lên cao...

Quyết tâm theo đuổi đam mê sản xuất nông nghiệp sạch, trên diện tích hơn 2 ha, công ty đầu tư xây dựng trên 1.000 m2 nhà màng, nhà lưới và chọn những giống cây chủ lực như cà chua, mướp đắng, dưa lê, dưa chuột, dưa lưới, bí ngồi giống Hàn sản xuất theo tiêu chuẩn Viet Gap.

Chủ động thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo hoạt động sản xuất luân canh gối vụ; ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương; thực hiện phương châm “3 tại chỗ”..., công ty liên kết sản xuất nông sản an toàn với gần 50 hộ trên các tỉnh, thành phố nhằm đa dạng hóa, liên tục chuỗi cung ứng sản phẩm cho thị trường.

Đến nay, công ty đã trở thành địa điểm tin cậy của một số nhà phân phối sản phẩm nông sản sạch, an toàn trên thị trường trong và ngoài tỉnh như: Vinmart +, Kmart, Go/Big C, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững.

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững, thời gian tới, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, liên kết sản xuất, Công ty Tâm Đức sẽ tập trung đẩy mạnh kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap, đáp ứng tốt nông sản sạch cho người dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Bài, ảnh: Hồng Tính