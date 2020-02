Phường Phúc Thắng: Số lượng người dân đi lễ chùa giảm mạnh, công nhân đi làm bình thường

Phường Phúc Thắng (thành phố Phúc Yên) không chỉ là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, mà còn có nhiều điểm di tích nổi tiếng. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, lễ hội ở các đình, đền tại địa phương dừng tổ chức. Trong khi số lượng người dân đi lễ chùa giảm mạnh thì công nhân vẫn đi làm bình thường, tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các doanh nghiệp được chú trọng, tăng cường hơn.



Nhiều lao động ở Công ty Honda Việt Nam, phường Phúc Thắng (Phúc Yên) đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2020 (Ảnh tư liệu)



Hàng năm, Lễ hội Đền thờ Ngô Tướng Công được chính quyền địa phương tổ chức long trọng từ ngày mùng 9-11 tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra nên lễ hội đã phải dừng.

Theo thông tin của lãnh đạo phường Phúc Thắng, những năm trước, Lễ hội Đền thờ Ngô Tướng Công thu hút hàng nghìn lượt du khách, phật tử đến tham quan, hành hương, nhưng năm nay, vắng lặng hơn hẳn do người dân lo ngại tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp.

Nhiều lãnh đạo, khách mời của các địa phương khác đã đặt lịch thuê xe về dự lễ hội đều phải hủy hợp đồng; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, thiết bị âm thanh, ánh sáng và nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương cũng tạm dừng. Tuy nhiên, nhân dân rất đồng tình trước việc Lễ hội Đền thờ Ngô Tướng Công dừng tổ chức để đảm bảo an toàn cho mọi người trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước thực trạng trên, để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức từ thiện trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát miễn phí khẩu trang y tế cho các phật tử đến làm lễ ở đền. Đồng thời, tiến hành phun thuốc khử trùng tại các điểm di tích, công sở, trường học…

Chia sẻ với phóng viên Báo Vĩnh Phúc Điện tử, ông Hoàng Tiến Sửu, Chủ tịch UBND phường, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra phường Phúc Thắng cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 70 doanh nghiệp, trong đó, 5 công ty có số lượng lớn công nhân làm việc thuộc các lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, may mặc và giày da. Sau Tết Nguyên đán Canh Tý, các doanh nghiệp này đã đi vào hoạt động nên các công nhân đều phải đi làm. Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, chính quyền địa phương đã tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát sức khỏe đối với công nhân".

Cũng theo thông tin từ ông Sửu, đến thời điểm này, phường Phúc Thắng có 8 người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại địa phương (không có người Vũ Hán). Hiện tại, sức khỏe của 8 người này vẫn bình thường và đang được các cơ quan chức năng giám sát tại cộng đồng.

Phường Phúc Thắng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế, tránh tập trung nơi đông người. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị phân phối tăng cường cung ứng mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hà Trần