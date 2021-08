Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hạn, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCCCR, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, tỉnh đã triển khai nhiều phương án ứng phó.

Hạt Kiểm lâm huyện Lập Thạch thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Trà Hương

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”

Vĩnh Phúc có diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 33 nghìn ha (rừng đặc dụng gần 16 nghìn ha; rừng phòng hộ hơn 4 nghìn ha; rừng sản xuất hơn 13 nghìn ha), chiếm 27,1 % tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, được phân bổ trên địa bàn 7 huyện, thành phố là: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên và Phúc Yên.

Trong những năm qua, công tác quản lý, BVR, PCCCR luôn được các cấp Đảng ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các vụ phá rừng, cháy rừng được phát hiện và xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng và các địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác, đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương án PCCCR, BVR được xây dựng cụ thể hoá cho từng loại rừng, trạng thái rừng và chủ rừng. Trong đó, biện pháp BVR tại gốc, lấy phương châm phòng ngừa là chính, phát hiện sớm vi phạm, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại tài nguyên rừng là quan trọng.

Luôn có lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày thời tiết khô hanh, nắng nóng cao điểm; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện các điểm cháy để huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện tốt công tác PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì chế độ thông tin liên lạc, báo cáo thường kỳ, đột xuất diễn biến tình hình cháy rừng và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý theo từng cấp.

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên rà soát trên 9 nghìn ha rừng (68 trọng điểm) có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao tại thành phố Phúc Yên và các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô.

Việc giao rừng, giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác BVR, từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống trên địa bàn tỉnh.

Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn có rừng trong tổ chức hoạt động có hiệu quả của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng; huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và PCCCR theo phương án “4 tại chỗ” được nâng cao; kịp thời báo cáo lên cấp trên đối với vụ việc khi vượt quá thẩm quyền; giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ diện tích rừng hiện có

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 điểm phát lửa tại các địa bàn có rừng thuộc thành phố Phúc Yên, huyện Tam Đảo, Sông Lô tuy nhiên chưa ghi nhận thiệt hại về rừng.

Ngay từ những ngày đầu mùa khô năm 2021, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng, các chủ rừng đã chú trọng phương án huy động lực lượng PCCCR linh hoạt vào mọi thời điểm trong ngày.

Nhưng vẫn còn tình trạng một số chủ rừng, chủ dự án chưa chấp hành nghiêm các quy định về PCCCR, BVR; tuy phương châm “4 tại chỗ” được phát huy, nhưng lực lượng tại chỗ một số địa phương còn khó huy động do nhận thức của người dân và chế độ cho người tham gia chữa cháy rừng còn thấp.

Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Trần Việt Khoa cho biết: “Chi cục phối hợp với Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố có rừng, lực lượng vũ trang, chủ rừng và các lực lượng khác trong công tác PCCCR, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tình hình PCCCR và xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “phòng là chính, chữa cháy kịp thời”, để bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; hướng dẫn các chủ rừng đầu tư trồng rừng thâm canh, trồng và chuyển hóa rừng cây gỗ nhỏ sang cây gỗ lớn, luân canh cây trồng đối với rừng sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng rừng và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của lao động nghề rừng.

Chú trọng chăm sóc rừng, phát quang dây leo, bụi rậm, xử lý các loài thực vật có hại cho quá trình sinh trưởng rừng; phát triển cây cho hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đồ mộc, gỗ xây dựng công trình; chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, qua đó tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường bền vững.”

Huyền Linh