Giá cả thực phẩm dịp áp Tết Nguyên đán 2020: Nhiều loại mặt hàng tăng giá theo thịt lợn

Sau một thời gian ngắn giảm nhẹ, khoảng hơn 10 ngày nay, giá thịt lợn hơi bắt đầu tăng trở lại, kéo theo giá thịt lợn thương phẩm cùng nhiều mặt hàng thực phẩm khác tăng theo. Do giá cả các mặt hàng thực phẩm thiết yếu năm nay tăng hơn năm trước nên nhìn chung, sức mua của người tiêu dùng có phần giảm.



Các mặt hàng thực phẩm tại các chợ phong phú, dồi dào song sức tiêu thụ lại khá chậm. Ảnh Thế Hùng



Những ngày áp Tết, chúng tôi có mặt tại tầng 1 – khu vực bày bán thực phẩm tươi sống tại chợ Vĩnh Yên. Hàng hóa phong phú, đa dạng từ các loại rau, củ, quả, thịt gia cầm, gia súc...; đến các loại thủy, hải sản được các tiểu thương bày ngập lối đi, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao của người dân trên địa bàn.

Theo khảo sát của chúng tôi, mặt hàng các loại rau, củ, quả năm nay không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước và tăng nhẹ so với dịp Tết Dương lịch vừa qua.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thị Màn, tiểu thương có thâm niên 15 năm bán hàng tại chợ cho biết, nguồn cung hàng hóa dồi dào nên giá cả các mặt hàng rau, củ tại quầy hàng nhìn chung không có nhiều biến động, giữ giá như những ngày thường như: Súp lơ giá 12-13 nghìn đồng/cái, bắp cải 7-8 nghìn đồng/cái...; chỉ có một số loại nấm tăng giá nhẹ so với ngày thường từ 2-3 nghìn đồng/gói và từ 20 - 30 nghìn đồng/kg tùy loại. Tương tự như các mặt hàng rau, củ, giá các mặt hàng thủy, hải sản tăng nhẹ so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhung, chủ quầy hàng hải sản tại chợ Vĩnh Yên cho biết: So với thời điểm cách đây chục hôm, giá các mặt hàng hải sản tăng từ 5-10 nghìn đồng/kg, trong đó, giá mặt hàng tôm tăng mạnh lên 30 - 40 nghìn đồng/kg do trong những ngày Tết, nhiều gia đình có thói quen sử dụng, bày trí món tôm chiên, tôm xào thập cẩm trong các mâm cỗ.

Các loại thủy, hải sản còn lại như: Cá, bạch tuộc, ngao... thường tăng giá và tiêu thụ mạnh những ngày sau Tết bởi người dân có nhu cầu ăn lẩu. Giá các loại hoa quả phổ biến như bưởi, chuối mà các gia đình dùng để trang trí bàn thờ mỗi dịp Tết cổ truyền dịp này cũng chưa tăng mà ngược lại, có phần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về điều này, anh Nguyễn Hoa Cương, một người bán chuối tại chợ Tân Hà (thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên) cho biết, do nguồn cung dồi dào nên giá chuối hiện tại giảm 5-10 nghìn đồng/nải so với năm trước. Hiện tại, anh đang bán giá 35 - 40 nghìn đồng nải to, đẹp và 15 - 20 nghìn đồng/nải nhỏ hơn.

Thịt lợn – một trong những mặt hàng thiết yếu trong mỗi bữa cơm, mâm cỗ gia đình tăng giá mạnh từ cuối tháng 11/2019 do ảnh hưởng bởi Dịch tả lợn châu Phi đến nay, kéo theo nhiều mặt hàng chế biến từ thịt như: Giò, chả, nem chua ... đến các loại thịt: Bò, gà... tăng giá theo.

Theo ghi nhận của phóng viên ở một số chợ trên địa bàn tỉnh, sau vài ngày giảm giá nhẹ từ 10 - 20 nghìn đồng/kg thịt, từ 20 tháng Chạp đến nay, giá thịt lợn ba chỉ ở mức 160-170 nghìn đồng/kg, thịt mông sấn từ 140-160 nghìn đồng/kg... Giá thịt lợn tăng, kéo theo giá các sản phẩm làm từ thịt lợn có sức tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán tăng theo như giò lợn ở mức 180-200 nghìn đồng/kg; bánh chưng tăng từ 10 - 20 nghìn đồng/chiếc.

Bà Trần Thị Ngọc Yến, tiểu thương kinh doanh thịt bò tại chợ Vĩnh Yên cho biết, năm nay thịt lợn tăng giá gấp đôi so với năm trước, kéo thịt bò tăng theo từ 30 - 40 nghìn đồng/kg, đạt ở mức 280 - 300 nghìn đồng/kg đối với loại thịt ngon. Mặc dù tăng, song mức tiêu thụ lại giảm 20 - 30% so với năm trước. Bên cạnh đó, giá thịt gà cũng tăng song mức tăng không nhiều, giá từ 130-140 nghìn đồng/kg đối với gà loại ngon.

Càng áp Tết, sức tiêu thụ của người dân càng tăng mạnh, bởi vậy, việc giá các mặt hàng thực phẩm tăng giá là quy luật chung của thị trường; song, không tăng nhiều so với những ngày thường bởi giá các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà hiện đang ở mức cao.

Các mặt hàng thiết yếu, không thể thiếu trên mâm cỗ trong những ngày Tết tăng giá, trở thành nỗi lo của người tiêu dùng, nhất là các bà nội trợ. Bà Nguyễn Thị Vân trú tại Khu hành chính số 15 (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) - một cán bộ nghỉ hưu cho hay, giá cả các mặt hàng thực phẩm, nhất là thịt lợn "leo thang" những tháng cuối năm trở thành áp lực của gia đình, khi phải cùng một chi tiêu, mua sắm nhiều thứ trong dịp Tết, nhất là khi mức lương của các thành viên trong gia đình không tăng.

Gia đình bà buộc phải “thắt chặt” chi tiêu so với dịp Tết những năm trước. Tâm lý đó chính là nguyên nhân khiến thị trường các mặt hàng hóa nói chung, các mặt hàng thực phẩm nói riêng, sức tiêu thụ tăng chậm hơn mọi năm. Điều này khiến nhiều tiểu thương “méo mặt” khi lượng bán ra giảm mạnh so với dịp áp Tết năm trước.

Lưu Nhung