Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm dịp Tết Nguyên đán

Do nhu cầu thực phẩm thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người dân tăng cao, tình hình vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh luôn diễn biến phức tạp, vì vậy, để bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng, công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm được các ngành chức năng triển khai quyết liệt.



Quy trình mổ thịt lợn sạch của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phát Đạt (Phúc Yên). Ảnh Nguyễn Lượng



Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 725 cơ sở giết mổ động vật. Trong đó, có 2 cơ sở giết mổ tập trung (1 cơ sở giết mổ lợn của Công ty TNHH MTV Sản xuất và thương mại Phát Đạt và 1 cơ sở giết mổ gia cầm của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam); 723 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, chỉ có 14 cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm giết mổ; 64 cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Với quy trình chăn nuôi, giết mổ an toàn, các sản phẩm từ thịt lợn của Công ty TNHH MTV Sản xuất và thương mại Phát Đạt (thành phố Phúc Yên) luôn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Năm 2018, công ty đầu tư khoảng 20 tỷ đồng cho quy trình giết mổ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO với tổng diện tích mặt bằng gần 8.000 m2. Lợn đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, không bị bệnh, rõ nguồn gốc, có giấy kiểm dịch. Sau đó, được đưa vào phòng sạch với quy trình khép kín, từ tắm cho lợn trước khi mổ đến khi đem ra bàn phân loại; được kiểm tra, kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch nghiêm ngặt. Nhờ đó, sản phẩm thịt lợn của công ty luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, là lựa chọn hàng đầu của nhiều công ty, bếp ăn tập thể và hộ gia đình.

Tuy nhiên, hiện chỉ có rất ít cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn. Hầu hết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đều là cơ sở nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong khu dân cư; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; không đủ không gian và phân chia khu sạch, khu bẩn riêng biệt; một số hộ còn giết mổ ngay trong khu vực chợ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, ATTP theo quy định. Chất thải, nước thải không qua xử lý và được thải trực tiếp ra cống, rãnh thoát nước công cộng gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước… Ngoài ra, hầu hết các cơ sở giết mổ không có giấy phép kinh doanh, không được kiểm soát của cơ quan thú y. Người trực tiếp giết mổ tại nhiều điểm chưa tuân thủ quy trình vệ sinh thú y, vệ sinh ATTP trong quá trình giết mổ.

UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện quy hoạch còn chậm so với lộ trình nên công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa thật sự quyết liệt trong việc quản lý cơ sở giết mổ, xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Nhận thức về pháp luật của nhiều hộ hành nghề giết mổ và kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm còn hạn chế. Đa số các cơ sở hoạt động nhỏ lẻ, tự phát, do chính quyền cấp xã quản lý và thường hoạt động về đêm, sau đó đưa luôn đi tiêu thụ nên việc kiểm tra, kiểm soát gặp khó khăn.

Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành kiểm tra, phân loại, đánh giá các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 3 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại A, 144 cơ sở xếp loại B, 578 cơ sở xếp loại C. Ngoài việc yêu cầu những cơ sở xếp loại B, C tìm hướng khắc phục những lỗi vi phạm và tổ chức tái kiểm tra, chi cục còn tích cực phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Chi cục đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) xử lý 3 vụ, tiêu hủy 1,5 tấn sản phẩm thịt lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch về chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh động vật, vệ sinh thú ý…

Ông Tạ Quốc Huy, Trưởng Phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thực phẩm sẽ tăng cao. Nhằm đảm bảo VSATTP cho người tiêu dùng, chi cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giết mổ; phối hợp với các ngành chức năng liên quan nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân có thói quen sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm soát của cơ quan thú y.

Phùng Hải