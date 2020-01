Ảm đạm thị trường ô tô cũ

Mặc dù đã giảm giá sâu, nhưng do thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ngày càng thấp, nguồn cung vượt quá cầu, người dân có tâm lý chuyển sang mua các dòng xe ngoại nhập hoặc xe ô tô mới sản xuất trong nước nên thị trường ô tô cũ năm nay ảm đạm hơn so với cùng kỳ năm trước.



Salon Chợ ô tô Vĩnh Phúc ở xã Hợp Thịnh (Tam Dương) vắng khách trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Kim Ly



Salon ô tô Phong Linh ở phường Khai Quang (Vĩnh Yên) hiện trưng bày hơn 20 chiếc ô tô cũ với nhiều dòng xe khác nhau. Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, mặc dù đã giáp Tết Nguyên đán, nhưng lượng khách đến tham quan và mua xe rất ít. Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, salon chưa bán được chiếc xe nào.

Năm nay, thị trường ô tô cũ càng về cuối năm càng ảm đạm. Doanh số bán xe của salon trong 2 tháng cuối năm giảm khoảng 20% so với những tháng đầu năm và giữa năm. Nếu như ở thời điểm cuối năm trước, salon phải tăng số nhân viên để phục vụ khách hàng, thì năm nay, các nhân viên lại trong tình trạng nhàn rỗi.

Đa số các loại xe đều giảm giá để kích cầu dịp mua sắm cuối năm. Cụ thể, đối với các dòng xe như: Toyota Vios, Corolla Altis, Kia Cerato, Hyundai Grand i10… giá xe giảm từ 20-50 triệu đồng/chiếc. Cùng loại xe trên nhưng đời xe từ năm 2007, giá giảm sâu tới hàng trăm triệu đồng/chiếc. Ngoài kênh bán hàng truyền thống, salon còn đẩy mạnh việc bán hàng online qua các website chotot.com, mạng xã hội (facebook, zalo…). Tuy nhiên, lượng khách hàng mua xe qua các kênh này cũng hạn chế.

Chợ ô tô Vĩnh Phúc có 3 salon tại xã Hợp Thịnh (Tam Dương), mỗi salon trưng bày khoảng 40-50 xe ô tô đã qua sử dụng. Ông Phạm Quang Dần, phụ trách kinh doanh của Chợ ô tô Vĩnh Phúc cho biết, cùng thời điểm này năm trước, lượng xe cũ trên thị trường khan hiếm trong khi nhu cầu khách hàng tăng cao, do đó, trung bình, mỗi ngày salon bán ra 3 chiếc xe. Tuy nhiên, năm nay, thị trường ô tô cũ khá đìu hiu. Mỗi ngày chỉ có vài lượt khách hàng đến salon tham quan, khảo giá và mua xe. Lượng xe bán được chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Đặc biệt, nửa đầu tháng 12/2019 (âm lịch), salon chỉ bán được 4 chiếc xe. Để kích cầu khách hàng mua xe, ngoài việc hỗ trợ làm các thủ tục sang tên, đổi chủ và thực hiện các chế độ hậu mãi như thay dầu, đánh bóng xe miễn phí, salon còn chủ động giảm giá trực tiếp cho khách hàng. Tùy từng dòng xe, salon giảm giá khoảng vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng/xe cho khách. Đối với một số chiếc xe, salon chấp nhận bán lỗ. Tuy nhiên, thị trường xe cũ giáp Tết năm nay vẫn không mấy khởi sắc.

Hiện nay, giá xe ô tô cũ giảm nhiều nhưng vẫn rất ít người mua, khiến việc kinh doanh xe cũ của các salon gặp nhiều khó khăn. Theo ông Phạm Quang Dần, nguyên nhân là do năm nay việc nhập khẩu xe ô tô cũ nguyên chiếc từ nước ngoài về nước thuận lợi hơn, nguồn cung dồi dào làm thị trường ô tô cũ không còn khan hiếm như trước. Các xe ô tô mới cũng liên tục giảm giá và đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng. Ngoài ra, hãng xe Việt VinFast đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng như: Miễn lãi vay 2 năm đầu khi mua xe trả góp; tặng voucher mua nhà, mua xe; tặng quà trị giá 200 triệu đồng… cho khách hàng. Do đó, nhiều người có tâm lý chuyển sang mua các dòng xe mới do Việt Nam sản xuất.

Anh Bùi Đức Minh ở xã Định Trung (Vĩnh Yên) cho biết: “Ban đầu, do kinh phí hạn chế nên gia đình tôi có ý định mua một chiếc xe ô tô cũ để tiện việc đưa đón các con đi học, đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình vào dịp Tết. Tuy nhiên, so sánh xe cũ cùng hạng với xe Fadil của hãng VinFast thì giá không chênh lệch nhau nhiều. Do đó, gia đình tôi quyết định chuyển sang mua xe Fadil mới năm 2019. Dù sao, việc sử dụng chiếc xe ô tô do Việt Nam sản xuất khiến tôi và gia đình rất yên tâm, đồng thời, cũng góp phần kích cầu tiêu dùng hàng Việt trong nước”.

Bạch Nga