Nhà hàng, quán ăn vắng vẻ sau Nghi định 100

2 tuần sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh rơi vào tình cảnh ế ẩm, thua lỗ. Trước thực trạng đó, các hàng quán tìm nhiều cách khác nhau để thu hút, giữ khách như: Khuyến mại, giảm giá; hỗ trợ gọi xe taxi, xe ôm cho khách, thậm chí là có thêm dịch vụ đưa đón khách và xe về tận nhà sau cuộc nhậu. Thế nhưng, tình hình vẫn không được cải thiện.



12 giờ trưa ngày 13/1/2020, Quán Gà H'mông, phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên) khá vắng vẻ



Từ ngày 1/1/2020, Nghị định 100/2019/NĐ - CP của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong tuần đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử lý 126 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, có 3 trường hợp là người điều khiển ô tô; 1 trường hợp là người đi xe đạp; 122 trường hợp là người điều khiển xe mô tô.

Mức phạt mà Nghị định 100 quy định khá cao, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Cụ thể, mức phạt cao nhất đối với lái xe ô tô vi phạm từ 30-40 triệu đồng. Đối với người lái xe máy, mức phạt cao nhất từ 6 - 8 triệu đồng; thậm chí, còn xử phạt cả người đi xe đạp, xe đạp điện có sử dụng rượu, bia. Hơn nữa, mức phạt này còn kèm theo chế tài là tước bằng lái xe lên đến 2 năm. Điều này khiến các tài xế nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Anh Nguyễn Văn Lâm, phường Liên Bảo (thành phố Vĩnh Yên) cho biết: “Trước đây, sau giờ tan làm, anh em, bạn bè thường rủ nhau làm vài cốc bia cho vui rồi mới lái xe về nhà. Giờ thì tôi không dám duy trì thói quen này nữa vì sợ bị phạt”.

“Dân nhậu” sợ bị phạt nên hạn chế tụ tập uống rượu, bia. Điều này khiến các nhà hàng, quán ăn lâm vào tình cảnh điêu đứng vì ế ẩm. Ghi nhận của phóng viên Báo Vĩnh Phúc tại Quán Gà H’mông, phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên) vào trưa ngày 13/1/2020, mặc dù đang là thời kỳ cao điểm của dịp cuối năm, song không khí ở quán lại khá ảm đạm. Hàng chục bàn ăn, nhưng chỉ có 1 mâm khách khoảng gần 10 người.

Anh Triệu Lê Vân, chủ Quán Gà H’mông cho biết: Quán được các thực khách biết đến với các món chế biến từ gà đen Tây Bắc. Trước đây, những ngày cận Tết, nhà sàn 2 tầng với gần 20 bàn của quán thường hoạt động hết công suất, doanh thu mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, năm nay, khách vắng, tiền thu được chẳng đủ để trả tiền thuê nhân công, mặt bằng.

Tương tự, tại Nhà hàng Xuân Đỉnh, đường Hai Bà Trưng, phường Tiền Châu (thành phố Phúc Yên), mặc dù đã 12 giờ trưa, nhưng nhà hàng vẫn chưa có nổi một người khách. Ông Lê Khắc Đỉnh, chủ nhà cho biết: “8 năm mở nhà hàng, lần đầu tiên chứng kiến cảnh cả ngày không có một khách hàng nào đến ăn. Khách không có, nhưng tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân viên, tiền điện, tiền nước, tiền thực phẩm… hàng triệu đồng mỗi ngày vẫn cứ phải chi”.

Không riêng gì Quán Gà H’mông, Nhà hàng Xuân Đỉnh, đây là tình cảnh chung của hàng trăm quán ăn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các nhà hàng, quán ăn đều sụt giảm lượng khách, bàn ghế trống trơn, thậm chí có một số quán còn phải đóng cửa vì không có khách.

Việc kinh doanh có lúc này, lúc khác nên nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn cố gắng duy trì và tìm biện pháp khắc phục với hy vọng, việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông sẽ đi vào nền nếp, một thời gian nữa, khách hàng sẽ quay trở lại.

Ông Lê Khắc Đỉnh, chủ Nhà hàng Xuân Đỉnh tâm sự: “Nhà hàng đã có thêm dịch vụ trông giữ xe cho khách qua đêm và hỗ trợ gọi xe taxi, xe ôm đưa khách về nhà sau cuộc nhậu. Nhưng trên thực tế, lượng khách hàng đến nhà hàng vẫn giảm nhiều nên phương án này có vẻ cũng không khả quan lắm. Dù vậy, cửa hàng vẫn hy vọng một vài ngày nữa, khách hàng sẽ quay trở lại nhà hàng. Bởi, dịp cuối năm hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức liên hoan tất niên".

Anh Triệu Lê Vân, chủ Quán Gà H’mông than thở: "Quán cũng đã tính đến phương án cử nhân viên lái xe đưa khách hàng về nhà nếu uống say hoặc miễn phí tiền taxi cho khách trong phạm vi gần. Nhưng, tiền bán hàng thu được chẳng là bao, giờ hỗ trợ thêm tiền taxi cho khách thì quán không kham nổi. Vì thế, hiện nay, quán mới chỉ hỗ trợ gọi xe taxi, xe ôm cho khách uống say".

Cùng với việc tìm phương án để thích nghi với Nghị định 100/2019/NĐ - CP của Chính phủ, một số hàng, quán đã hạn chế nhập bia, rượu, thực phẩm, giảm bớt nhân lực từ nhân viên phục vụ, đầu bếp cho đến bảo vệ để tránh tình trạng ế ẩm, thua lỗ.

Bài, ảnh Thanh Huyền