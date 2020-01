Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài từ các FTA thế hệ mới

Theo các chuyên gia nhận định, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam dự kiến sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới khi mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam ký kết bắt đầu có hiệu lực. Đây là cơ hội lớn cho hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh, đặc biệt là góp phần dịch chuyển dòng vốn đầu tư theo hướng tích cực.



Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (KCN Khai Quang) là công ty 100% vốn đầu tư của Đài Loan hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy. Ảnh: Thế Hùng





Những tín hiệu tích cực

Năm vừa qua có thể coi là một năm ấn tượng trong thu hút đầu tư nước ngoài với số dự án, số vốn tăng cao so với năm 2018. Ước tính, tổng số vốn đầu tư FDI vào tỉnh trong năm 2019 đạt 670 triệu USD, bằng 134% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm trước.

Trong đó, KCN vẫn là nơi tập trung chủ yếu các dự án đầu tư FDI. Năm 2019, các KCN tỉnh đã thu hút được 63 dự án FDI mới và 50 lượt điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 854,61 triệu USD (vốn cấp mới: 350,28 triệu USD, tăng vốn: 504,33 triệu USD), tăng gấp 2,2 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 317% kế hoạch năm. Lũy kế đến 20/12/2019, số dự án FDI còn hiệu lực trong các KCN là 291 dự án, chiếm 82,7% tổng số dự án, với tổng vốn đầu tư 3.988,99 triệu USD.

Từ nhiều năm nay, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan vẫn là các đối tác chiến lược và là các quốc gia, vùng lãnh thổ chiếm ưu thế, luôn có số lượng dự án cao qua các năm. Cụ thể, đến cuối năm 2019, chỉ riêng Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản đã chiếm 75% tổng số dự án và 80% tổng vốn đầu tư FDI trong các KCN.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cùng với việc mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài, trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu xuất hiện thêm các nhà đầu tư mới. Cụ thể, nếu như năm 2017, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các KCN tỉnh gồm: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Italia, Hà Lan, Seychelles, Samoa, Ấn Độ, Malaysia, Pháp và Indonesia; thì đến năm 2019, tại các KCN đã có thêm 2 quốc gia đầu tư là Hoa Kỳ và Thụy Điển; nâng tổng số dự án đến từ châu Âu và Hoa Kỳ trong tỉnh lên 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 170 triệu USD.

Sẵn sàng để nắm cơ hội

Mặc dù đạt được nhiều kết quả ấn tượng, song cũng cần nhìn nhận thực tế rằng, kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chưa đáp ứng được mong đợi về thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đầu tư FDI vào tỉnh trong năm qua vẫn chủ yếu là các dự án thuê nhà xưởng, quy mô vốn nhỏ. Cơ cấu đầu tư vào tỉnh chưa có nhiều thay đổi, tỷ trọng dự án gia công điện tử, may mặc còn lớn, chưa tạo được sản phẩm có tính cạnh tranh, đem lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh.

Đồng thời, đây là những dự án chỉ sử dụng lao động nữ, trẻ tuổi với số lượng lớn làm mất cân bằng giới tính trong cơ cấu lao động của tỉnh. Tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án FDI thuộc các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn, y tế, giáo dục và các ngành dịch vụ...

Việc các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam ký kết bắt đầu có hiệu lực đã mở ra cơ hội mới, tạo sức hút nhất định cho hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Đặc biệt là với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), vì hàng hóa của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam sẽ đáp ứng được yêu cầu xuất xứ không chỉ để xuất đi các nước ASEAN mà còn sang các nước thành viên của CPTPP và 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu...

Song, bên cạnh cơ hội, việc thực thi các FTA thế hệ mới cũng đem lại không ít thách thức đối với tỉnh, nhất là trong điều kiện áp lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư từ các địa phương lân cận, các địa phương có cùng điều kiện lợi thế ngày càng gia tăng…

Để nắm bắt được cơ hội, thu hút FDI một cách bền vững, thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư của tỉnh. Tập trung thu hút FDI từ các đối tác tiềm năng trong khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, đồng thời hướng đến các thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, châu Âu.

Tiếp tục thu hút các dự án vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cơ khí, điện tử, công nghệ cao. Kiên quyết từ chối tiếp nhận, cấp phép cho những dự án công nghệ thấp, thâm dụng lao động, có khả năng tiêu hao nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sinh thái, những dự án không phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai. Phấn đấu trong năm 2020, tỉnh thu hút 550 triệu USD vốn FDI.

Nguyễn Hường