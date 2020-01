CẤT NÓC VƯỢT TIẾN ĐỘ, THE CITY LIGHT KHẲNG ĐỊNH UY TÍN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.

Ngày mùng 5/01/2020 sắp tới sẽ diễn ra lễ cất nóc tòa nhà cao tầng trong dự án The City Light Vĩnh Yên, đặt dấu mốc quan trọng cho việc thực hiện cam kết bàn giao đúng tiến độ của Chủ đầu tư.







Dự án The City Light tăng tốc vượt tiến độ 3 tháng

Khởi công xây dựng vào tháng 6/2019, sau 06 tháng làm việc không ngừng nghỉ của chủ đầu tư và các đối tác thi công, dự án The City Light sẽ chính thức tổ chức lễ cất nóc tòa nhà 18 tầng vào ngày 05/01/2020. Để vượt tiến độ 3 tháng so với dự kiến ban đầu, chủ đầu tư và các đơn vị đối tác đã tập trung cao nguồn lực về tài chính, nhân sự, thiết bị máy móc, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ xây dựng hiện đại nhất để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Dự án The City Light đã được kiểm soát tiến độ và chất lượng xây dựng với tiêu chuẩn cao.Với tiến độ này, dự kiến Quý Cư dân The City Light sẽ nhận bàn giao nhà vượt kế hoạch so với cam kết.

Bắt đầu ra mắt thị trường từ tháng 9/2019 The City Light đã gây tiếng vang lớn trong thị trường bất động sản phân khúc căn hộ chung cư cao cấp tại Vĩnh Yên. Trên thực tế, trong ngày đầu tiên mở bán đợt 1 đã có 2/3 số lượng căn hộ đợt 1 được đặt mua trong hai tiếng mở bán của sự kiện và vài ngày sau đã bán hết toàn bộ. Đây là dấu mốc ấn tượng của chủ đầu tư BQL Real tại thị trường Bất động sản Việt Nam, nhằm khẳng định nỗ lực và năng lực phát triển dự án chuyên nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Sự kiện cất nóc vượt tiến độ của The City Light một lần nữa khẳng định vị thế và tiềm lực của Chủ đầu tư dự án, cũng như xây dựng một niềm tin bền vững giữa khách hàng với Chủ đầu tư.

Dự án The City Light - lựa chọn số 1 của cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài tại Vĩnh Yên.

Trước tình hình khan hiếm căn hộ cao cấp cho thuê cho các chuyên gia người nước ngoài, The City Light được các chuyên gia bất động sản đánh giá là lựa chọn số 1 của cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài tại Vĩnh Yên bởi chỉ có The City Light mới đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các chuyên gia người nước ngoài tại đây.

Sở hữu vị trí trung tâm thành phố Vĩnh Yên, The City Light thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích hiện hữu của thành phố. Dễ dàng di chuyển đến các trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị lớn, sân Golf. Ngay bên cạnh dự án là khu công nghiệp Khai Quang và gần các KCN như: KCN Bình Xuyên,, KCN Thăng Long, KCN Bà Thiện…Dự án The City Light được các chuyên gia người nước ngoài đánh giá là nơi đáng sống nhất tại Vĩnh Yên.

Ông Park – Chuyên gia người Hàn Quốc đã mua căn hộ tại dự án cho hay: “ Tôi rất hạnh phúc khi sở hữu một căn hộ tại dự án. The City Light hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn của tôi về một không gian sống hiện đại, đẳng cấp và an toàn. Tôi đã giới thiệu dự án cho rất nhiều đồng nghiệp của tôi”

Được kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống xanh trong lành và các tiện ích đẳng cấp như khách sạn 5 sao, The City Light mang lại cho cư dân nơi đây giá trị về cuộc sống xanh, hiện đại. The City Light thỏa mãn chức năng của một đô thị hiện đại, an toàn và những tiện ích đẳng cấp như: bãi đỗ xe thông minh rộng 721m2, business lounge, khu chăm sóc sức khỏe với phòng gym và phòng xông hơi khô- ướt- Jacuzzi, chuỗi nhà hàng ăn uống, hệ thống cửa hàng tiện ích, hệ thống an ninh giám sát 24h, dịch vụ quản lý cao cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Trong tương lai rất gần, khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, The City Light sẽ trở thành một điểm sáng văn minh đô thị, với cộng đồng chuyên gia nước ngoài và các cư dân đẳng cấp của thành phố Vĩnh Yên.

