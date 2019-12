Cảnh giác "bẫy" tín dụng đen dịp cuối năm

Những năm gần đây, hoạt động cho vay nặng lãi, hỗ trợ tài chính có diễn biến phức tạp, là nguyên nhân trực tiếp nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự như việc bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, làm nhục, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí giết người. Vào dịp cuối năm, hoạt động này trở nên “nóng” hơn. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, hoạt động cho vay nặng lãi thời điểm cuối năm đã được kiểm soát, kiềm chế.



Công an phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn. Ảnh: Trường Khanh



Thời gian qua, những tờ quảng cáo rao vặt với hình thức cho vay tiền đơn giản, nhanh chóng, chỉ cần có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu phô-tô đã giảm đáng kể ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đây được coi là hoạt động “tín dụng đen” và thường được núp bóng dưới nhiều hình thức với thủ đoạn tinh vi nhưng phổ biến là thông qua các cơ sở kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, việc vay tiền với lãi suất “cắt cổ” tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính cũng không phải quá dễ dàng như trước đây. Trao đổi với chúng tôi, chủ một cửa hiệu cầm đồ kiêm cho vay lãi trên địa bàn phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cho biết: "Vào thời điểm cuối năm, lượng người tìm đến các dịch vụ cho vay tiền tăng hơn, mỗi ngày có đến gần chục người tới hỏi. Tuy nhiên, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, nên chúng tôi cũng cân nhắc kỹ nhu cầu vay, khả năng trả nợ của khách hàng và giá trị cầm cố mới cho vay".

Thực hiện Đề án Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tội phạm và các cơ sở vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố lập hồ sơ theo dõi các đối tượng chuyên cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê, tích cực nắm tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong hoạt động của các cơ sở, các đối tượng này, thực hiện ký cam kết với các cơ sở trong diện quản lý.

Phối hợp với chính quyền địa phương chủ động kiểm tra hành chính, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tiền, dịch vụ đòi nợ thuê và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện cho vay lãi nặng; phối hợp tuyên truyền để người dân biết và hiểu được hậu quả của “tín dụng đen”; phối hợp với các lực lượng ở địa phương tổ chức ra quân bóc gỡ tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép liên quan đến cho vay…

Cùng với đó, sự xuất hiện mới một số tổ chức tín dụng uy tín cùng với những sản phẩm dịch vụ tín dụng đa dạng, phù hợp với từng phân khúc, đối tượng khách hàng, thủ tục hành chính nhanh gọn đã góp phần “giảm nhiệt” của hoạt động tín dụng đen. Nhờ đó, đã kiềm chế và làm giảm các vụ việc phát sinh liên quan đến cho vay nặng lãi, giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn tỉnh còn hơn 210 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, giảm 230 cơ sở so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 84 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tín dụng đen với gần 140 đối tượng có biểu hiện hoạt động phức tạp. Trong năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 9 vụ với 26 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Tuy đã kiểm soát chặt chẽ nhưng hoạt động “tín dụng đen” vẫn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp, đặc biệt là dịp giáp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu vay tiền của một bộ phận người dân tăng hơn. Hiện nay, tuy lãi suất vay qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính theo hình thức này luôn ở mức cao gấp nhiều lần so với vay ngân hàng, thậm chí có nhiều chỗ lãi suất ở mức “cắt cổ” nhưng vẫn có một số người chấp nhận đến vay. Nguyên nhân, một phần do không lường trước được “hậu quả” khôn lường và một phần cũng ở vào tình thế “không còn phương án nào khác”.

Hơn nữa, việc vay tiền qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính là giao dịch dân sự, chủ yếu là sự thỏa thuận giữa hai bên, thậm chí giấy tờ giao dịch (nếu có) thường bất lợi cho bên vay nên rất khó xử lý khi phát sinh vấn đề, vụ việc. Chưa kể, một bộ phận tìm đến “tín dụng đen” là những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật khác (cờ bạc, lô đề, nghiện hút,…) nên thường bất hợp tác trong quá trình điều tra, xác minh hành vi cho vay nặng lãi của các cá nhân, tổ chức cho vay nên lực lượng công an không có căn cứ xử lý.

Bình Duyên